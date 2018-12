Au sommet de la Premier League avec Liverpool, Klopp juge Manchester City comme "l'équipe à battre"

Jurgen Klopp s'est montré très élogieux envers Manchester City et estime que Liverpool doit s'en inspirer sur certains points.

Leader de Premier League avec un point de plus que Manchester City au classement, Liverpool affronte les Wolves ce vendredi soir (21h00) et Jurgen Klopp s'est montré très élogieux envers l'équipe dirigée par Pep Guardiola qu'il considère comme celle à battre.

Le manager de Liverpool ne voit aucune faiblesse à Manchester City, et a félicité les champions "spéciaux" de la Premier League dans la course au titre.



Liverpool reste la seule équipe invaincue de la Premier League après que le City of Pep Guardiola ait été battu par Chelsea le 8 décembre dernier (2-0).



"Etre complètement neutre à ce sujet, je regarde et dis: 'Oui, l'équipe à battre est évidemment City," a déclaré Klopp.



"Je ne pense pas de cette façon à propos de nous, pour être honnête avec vous, car je nous vois tous les jours, toutes les semaines, et je sais que nous devons travailler cela.



"Je dois respecter que l'équipe de City soit vraiment, vraiment, vraiment bonne", a déclaré Klopp. "Je ne peux pas dire que City ait de la chance ici et de la chance là-bas. Chaque jour de match, ils sont sur place. Ils étaient là l'année dernière quand ils ont obtenu 100 points et ils restent dans ce mode", a jugé le technicien allemand.



"Ce sont les champions actuels et ils jouent toujours comme des champions. Le désir que je ressens à City après avoir été si clairement champions l'année dernière, je pense que c'est spécial. Nous sommes tous les challengers. C'est pourquoi nous devrions nous concentrer sur chaque match et ne pas prendre de résultats pour acquis. Nous sommes tous jugés parce que ce sont les champions, ils peuvent le faire, donc ça devrait être possible pour nous aussi", a commenté le coach des Reds.