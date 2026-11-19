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Le trophée n'a pas eu le dernier mot. Lorsque Firas Al-Buraikan a manqué le titre de meilleur joueur d'Asie, la réponse d'Al-Ahli a été plus rapide et plus forte que n'importe quel sacre. Un seul message a enflammé les réseaux sociaux, transformant la tristesse en fierté : « Tu es le premier à nos yeux, Firas ».

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La direction d'Al-Ahli a tenu à adresser un message de soutien moral à son attaquant Firas Al-Buraikan, après son échec dans la course au titre de meilleur joueur d'Asie 2026, un geste qui traduit la reconnaissance du club pour les performances remarquables et l'apport décisif du joueur ces derniers temps, malgré son élimination de la course au trophée continental.

Sur son compte officiel sur la plateforme « X », Al-Ahli a publié une photo de son attaquant international, accompagnée d'un message empreint de considération : « Il est au sommet, et le trophée n'a pas atteint son rang. Le premier à nos yeux, Firas », une manière de souligner la fierté du club envers le potentiel du joueur et d'affirmer que sa place au sein de l'équipe ne dépend pas des distinctions individuelles.

Les messages de soutien ne se sont pas limités à la direction. Le défenseur turc Merih Demiral, coéquipier d'Al-Buraikan, a tenu à exprimer sa position sur le verdict en commentant sur son compte « X » : « Le vrai vainqueur à nos yeux », un message de soutien sans ambiguïté à l'attaquant saoudien, reflet de la solidarité qui règne dans le vestiaire d'Al-Ahli.

Al-Buraikan figurait dans la liste finale des nommés pour le trophée asiatique, fort de son efficacité devant le but et de son rôle déterminant dans le parcours d'Al-Ahli vers le sacre en Ligue des champions de l'AFC, lui qui a inscrit le but de la victoire en finale face au club japonais de Machida, sans oublier ses contributions avec la sélection saoudienne.

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Le trophée est finalement revenu au gardien iranien Alireza Beiranvand, joueur de Tractor, devant Al-Buraikan et le capitaine d'Al-Hilal, Salem Al-Dawsari.

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Si la récompense a échappé à l'attaquant d'Al-Ahli, les messages reçus après l'annonce du résultat témoignent de l'estime dont il jouit au sein de son club, alors qu'il demeure l'un des noms les plus en vue du secteur offensif saoudien et que les supporters d'Al-Ahli espèrent le voir continuer à peser lors des prochaines échéances.

Al-Buraikan traverse l'une des meilleures périodes de sa carrière. Devenu un élément incontournable du onze d'Al-Ahli et un buteur sur lequel l'équipe s'appuie dans les grands matchs, il a amplement mérité sa place parmi les nommés pour la distinction continentale.

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Pour les supporters d'Al-Ahli, ce qu'a réalisé Al-Buraikan la saison dernière suffisait pour être couronné, notamment son but décisif en finale de la Ligue des champions de l'AFC, qui a offert le titre à Al-Ahli et inscrit son nom dans l'histoire du club.

Mais le trophée est finalement revenu à Beiranvand, ce qui a suscité une vive polémique parmi les supporters saoudiens, qui estimaient qu'Al-Buraikan le méritait davantage.

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Pour autant, Al-Ahli n'a pas laissé la tristesse gagner son joueur. Le club s'est empressé de le soutenir par un message fort, affirmant qu'il se tient derrière son attaquant en toutes circonstances et que les distinctions individuelles ne sont pas le seul critère pour mesurer la valeur d'un joueur.

Par son message de soutien, Demiral confirme que le vestiaire d'Al-Ahli fait preuve d'une grande cohésion et que les joueurs considèrent Al-Buraikan comme le véritable vainqueur, indépendamment du résultat officiel.

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Al-Buraikan fait désormais face à un nouveau défi : transformer ce soutien massif en surcroît de motivation sur le terrain et répondre à tous ceux qui ont douté de sa légitimité pour ce trophée, en livrant des prestations encore plus abouties lors des prochains matchs et en menant Al-Ahli et la sélection saoudienne vers de nouveaux titres.

Le trophée est peut-être revenu à un autre, mais sa place dans le cœur des supporters d'Al-Ahli n'a pas changé. Elle s'est même renforcée, lui qui a prouvé qu'il était un grand joueur par son comportement et son niveau, avant de l'être par ses buts.