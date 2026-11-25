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L'ancien sélectionneur du Portugal Roberto Martinez a pris la défense de Cristiano Ronaldo, estimant que l'attaquant légendaire a sa place parmi des icônes comme Lionel Messi et Diego Maradona. Le vétéran a récemment mis fin à son illustre carrière internationale après une période de critiques intenses et de tensions internes.

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Un statut de légende incontestable

Martinez, qui a dirigé la sélection portugaise avant de quitter son poste après son élimination de la Coupe du monde plus tôt cette année, reste convaincu que l'héritage de Ronaldo est incontestable. Sous sa direction, le Portugal a atteint les quarts de finale de l'Euro 2024, où il a été éliminé par la France aux tirs au but, puis les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, où il s'est incliné 1-0 face à l'Espagne. Le capitaine d'Al-Nassr, âgé de 41 ans, a officiellement annoncé sa retraite internationale le 5 novembre , mettant fin à un parcours jalonné de records qui s'est étendu sur plus de deux décennies.

« Pour moi, cela a été un plaisir », a expliqué Martinez à propos de son expérience à la tête du quintuple Ballon d'Or. Lors d'un entretien avec Amazon Prime, après avoir assisté à un match de Ligue des champions entre Arsenal et le Borussia Dortmund, l'entraîneur est revenu sur leur collaboration. « Pour mon staff technique et moi, cela a été un bonheur de travailler avec lui pendant 37 matches. Il a marqué 28 buts [en 37 matches sous la direction de Martinez] et il est probablement l'une des figures emblématiques. Je ne pense pas que nous reverrons un joueur de cette envergure [un jour] au Portugal. »

Les statistiques pour répondre aux critiques

Ces dernières semaines, les discussions autour de Ronaldo se sont concentrées sur son âge et son départ retentissant de la sélection le mois dernier, lorsqu'il l'a quittée après un différend sur son temps de jeu avec le successeur de Martinez , Jorge Jesus. Mais Martinez a rapidement écarté ces critiques subjectives en mettant en avant les données objectives produites par le joueur.

« Ces derniers jours, beaucoup ont donné leur avis subjectif sur le joueur qu'il est aujourd'hui, [mais] les statistiques ne sont pas subjectives », a déclaré Martinez lors de l'entretien. « Il y a aussi la manière dont il a marqué le jeu. Nous parlons d'un joueur qui est peut-être [au niveau de] Lionel Messi, [Diego] Maradona ou Johan Cruyff. Ce sont les statistiques d'un joueur comme Cristiano. »

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Son impact sur le football portugais

Les chiffres de Ronaldo sont vertigineux : il a terminé sa carrière internationale avec 146 buts en 234 sélections. Ces statistiques font de lui le meilleur buteur et le joueur le plus capé de l'histoire du football international masculin.

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« Le Portugal compte 10 millions d'habitants », a rappelé Martinez. « Depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo en sélection [en 2003], [le Portugal] n'a manqué aucun grand tournoi en 23 saisons et demie. C'est grâce à ce qu'il a apporté : son professionnalisme et ses chiffres, avec 234 matches [en sélection]. »

Une mentalité et une longévité sans équivalent

Interrogé sur la possibilité qu'un futur talent dépasse un jour les records de l'ancien joueur de Manchester United et du Real Madrid, Martinez s'est montré très sceptique. Selon lui, la combinaison de résistance physique et de force mentale dont Ronaldo a fait preuve est un phénomène qui ne se produit qu'une fois par siècle. Le capitaine portugais a mené son pays au sacre à l'Euro 2016, puis à son premier titre en Ligue des nations de l'UEFA en 2019 et à un deuxième en 2025. Il est également entré dans l'histoire cet été en devenant le premier joueur à marquer lors de six Coupes du monde de la FIFA différentes.

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Pour conclure sur la détermination singulière du joueur, Martinez a déclaré : « Je ne pense pas qu'on puisse [dépasser ses chiffres]. C'est quelque chose que l'on apprend avec Cristiano : sa mentalité ne consistait pas à gagner quelque chose et sa motivation n'était pas de remporter le Ballon d'Or. Sa motivation était d'être meilleur le lendemain. Son engagement envers le football est sans égal et je pense que sa longévité dépasse toutes les opinions. »