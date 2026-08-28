Comme le rapporte Sky, un accord existe à la fois entre Galatasaray et Rafael Leao ainsi qu’entre le champion de Turquie et l’AC Milan pour un transfert du Portugais à Istanbul. Seuls quelques détails resteraient à régler avant que le transfert puisse aussi être officiellement annoncé.

Leao doit signer à Galatasaray un contrat de quatre ans jusqu’en 2030 et percevoir un salaire de base de dix millions d’euros nets par an. Des bonus viendront s’y ajouter. Leao se rendra à Istanbul samedi pour finaliser son transfert, selon Sky.

Milan devrait encaisser pour Leao, qui avait déjà publiquement fait part de son envie de départ fin mai et ne jouait aucun rôle dans les plans du nouvel entraîneur Ruben Amorim, quelque 43 millions d’euros d’indemnité de transfert. Avec les bonus, le montant pourrait encore grimper jusqu’à 45 millions d’euros selon Sky ; Milan se serait en outre assuré un pourcentage de 20 % sur une future revente.

Galatasaray a-t-il déjà payé plus pour un joueur que pour Rafael Leao ?

Leao deviendrait la deuxième recrue la plus chère de l’histoire de Galatasaray, seuls les 75 millions d’euros déboursés par les Turcs pour Victor Osimhen étant supérieurs. Dans le dossier du joueur de 27 ans, Gala a notamment dû faire face à la concurrence de son rival stambouliote Fenerbahce, Aston Villa aurait récemment tenté de s’immiscer. Selon Sky, Leao n’a toutefois pas réussi à trouver un accord avec le participant anglais à la Ligue des champions.

Getty Images

Le contrat de Leao avec Milan aurait encore été valable jusqu’en 2028. L’attaquant évoluait chez les Rossoneri depuis 2019 et a inscrit 80 buts en 291 matches officiels. Son plus grand succès reste le titre de champion d’Italie remporté en 2022, auquel Leao a largement contribué.

À Istanbul, l’international portugais serait un nouveau concurrent de renom pour Leroy Sané. L’international allemand, arrivé du Bayern en 2025, n’a jusqu’ici pas encore répondu aux grandes attentes placées en lui à Galatasaray et a été critiqué pour sa prestation lors du décevant match nul 2-2 contre le promu Corum en ouverture de la nouvelle saison. Lors du succès 4-0 sur la pelouse d’Erzurumspor lors de la 2e journée, Sané n’est ensuite entré en jeu qu’en tant que joker.