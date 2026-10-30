Au moment où les écrans chinois fermaient leurs portes au Real Madrid à cause de la crise Kylian Mbappé, le Barça s'est retrouvé le grand bénéficiaire de la division de la décision de blocage à Pékin, lui garantissant de continuer à apparaître devant des centaines de millions de supporters chinois.

« Mundo Deportivo » a révélé les détails du nouvel accord sur la carte de diffusion de la Liga espagnole en Chine, quelques jours après la polémique déclenchée par Mbappé en qualifiant le dirigeant chinois défunt Mao Zedong de « dictateur », une déclaration qui lui a coûté, ainsi qu'au Real Madrid, plusieurs contrats de sponsoring, et qui a donné lieu à des excuses officielles rejetées.

Le journal espagnol a confirmé que les efforts du président de la Ligue de la Liga, Javier Tebas, auprès de l'ambassadeur de Chine en Espagne ont réussi à réduire les pertes et à empêcher un blocage total, aboutissant à deux décisions contradictoires de la part des deux plateformes détentrices des droits.

Le Barça s'en sort, le Real paie le prix

La première plateforme, le groupe « China Media », propriétaire de la chaîne officielle CCTV, a pris la décision la plus radicale en suspendant temporairement la diffusion de tous les matchs de la Liga espagnole, estimant que les déclarations de Mbappé étaient « offensantes pour le peuple chinois et dépassaient les limites de la liberté d'expression », et a rejeté les excuses du joueur et de son club.

Un représentant du groupe chinois a déclaré dans un message d'avertissement : « Nous écouterons ses paroles, mais nous surveillerons de près ses actes. »

Quant à la seconde plateforme, la société Migu, filiale du géant des télécommunications China Mobile et détentrice des droits de la Liga jusqu'en 2030, elle a choisi une voie sélective qui profite directement au Barça.

La société a annoncé qu'elle continuerait à diffuser « l'intégralité de la compétition, à l'exception des matchs auxquels participe le Real Madrid ».

Cela signifie concrètement que les matchs du Barça et du reste des clubs de la Liga resteront accessibles au téléspectateur chinois via la plateforme Migu, tandis que seuls les matchs du Real Madrid seront bloqués, que ce soit en championnat ou dans les autres compétitions diffusées par la plateforme.

Avec cette décision, le Barça devient la seule grande équipe à sortir avec le moins de pertes du séisme Mbappé, puisqu'il conservera son énorme présence marketing et populaire sur le marché asiatique, à un moment où son rival traditionnel sera absent des écrans, ce qui offre au club catalan un avantage commercial et médiatique inattendu au cœur de la crise.