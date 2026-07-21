Au milieu des rumeurs le liant au Real... un scandale retentissant frappe Olise !

La star française du Bayern Munich, Michael Olise, 24 ans, fait face à une crise personnelle inattendue à son retour des États-Unis. Une femme allemande d'origine marocaine a en effet révélé l'existence d'une fillette dont il serait le père, âgée de 20 mois, sur fond de litige juridique portant sur la pension alimentaire et la pleine reconnaissance de l'enfant.

Le journal allemand « Bild » a publié à sa une le témoignage de Fatima Sonnbrecher, 34 ans, résidant à Düsseldorf, qui a affirmé avoir entretenu une relation amoureuse avec le joueur il y a 4 ans, à l'époque où il évoluait au club anglais de Crystal Palace. Cette relation a duré deux ans, avant qu'elle ne découvre sa grossesse deux semaines après leur séparation.

Le test de paternité, réalisé à Munich, a établi qu'Olise est bien le père de la fillette, Alia Nour. Sonnbrecher a toutefois accusé le joueur de refuser de voir sa fille et de verser une pension alimentaire appropriée, précisant que ses avocats avaient d'abord proposé 836 euros par mois seulement, avant de porter la somme à deux mille euros, sans qu'elle ne perçoive le moindre versement effectif depuis deux ans.

Sonnbrecher a déclaré au journal : « Cela me fait mal de voir sa dureté envers son enfant. Il ne me parle pas directement, mais envoie ses avocats, qui lui ont conseillé de ne pas voir l'enfant. L'un d'eux m'a même suggéré de lui acheter des vêtements d'occasion. »

De son côté, l'équipe juridique d'Olise a démenti ces accusations, affirmant que le joueur avait proposé son aide dès le début et qu'il restait ouvert à un accord à l'amiable. Elle a révélé que Sonnbrecher avait réclamé une pension mensuelle de 60 000 euros devant les tribunaux français, sans succès, tandis qu'Olise a proposé de verser une somme dépassant le plafond légal autorisé en Allemagne.

Ce scandale survient à un moment délicat pour le milieu offensif, qui a été le joueur ayant délivré le plus grand nombre de passes décisives lors de la Coupe du monde 2026, alors que son nom circule avec insistance dans les couloirs du Real Madrid, qui cherche à le recruter pour rejoindre son ami Kylian Mbappé dans la capitale espagnole. Cette révélation publique constitue ainsi un coup dur pour un joueur connu pour son attachement à la vie privée.