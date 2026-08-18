L'Allemand Jens Wiessing, l'entraîneur d'Al-Ittihad, a révélé la véritable raison de l'absence de l'ailier français Moussa Diaby lors du match face à Al-Najma en Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées.

Wiessing a mené Al-Ittihad à la victoire face à Al-Najma sur le score de trois buts à zéro, lors du match qui a opposé les deux équipes ce mardi, au stade de la cité sportive du roi Abdallah à Bouraïda, en trente-deuxièmes de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées.

La rencontre a été marquée par l'absence totale de l'ailier français Moussa Diaby, qui n'a figuré ni dans le onze de départ ni sur le banc, ce qui a alimenté les doutes quant à un possible départ, d'autant plus que le Bayer Leverkusen souhaite s'attacher ses services.

Toutefois, Wiessing a démenti ces informations dans des déclarations faites en conférence de presse après le match, rapportées par le journal saoudien « Asharq Al-Awsat », affirmant que Diaby avait été absent du match afin d'être ménagé.

Il a expliqué : « Nous avons décidé de laisser Moussa Diaby au repos. J'ai 23 joueurs, et à chaque match je choisis les joueurs les plus prêts à jouer. »

Il a ajouté : « Je suis satisfait de la performance de l'équipe, et nous avons mérité la victoire. Nous aurions pu marquer davantage de buts. C'est pourquoi je suis content de ce que nous avons produit, et il nous faut désormais nous préparer pour le prochain match. »

Il est à noter que le prochain match d'Al-Ittihad sera extrêmement difficile, puisque le club se déplacera sur le terrain d'Al-Qadisiya, lors de la deuxième journée de la Saudi Pro League, après être tombé dans le piège du match nul 1-1 face à Al-Khaloud lors de la première journée.