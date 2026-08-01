Le club allemand du RB Leipzig a annoncé l'absence du jeune ailier ivoirien Yan Diomandé du groupe qui s'envolera pour le stage de préparation dans la ville autrichienne de Saalfelden, en raison d'une infection, précisant qu'il rejoindra l'équipe dès son rétablissement.

Le club a ajouté, dans un communiqué officiel, que le Norvégien Antonio Nusa rejoindra le stage au milieu de la semaine prochaine, à l'issue de ses vacances, tandis que le gardien hongrois Péter Gulácsi sera absent en raison de négociations en cours avec un autre club, aux côtés de Diomandé, qui ne fera pas le déplacement pour cause de maladie.

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Ces développements interviennent alors que les négociations se poursuivent entre Leipzig et le Real Madrid au sujet de l'arrivée de Diomandé au club espagnol lors de l'actuel mercato estival.

Le journaliste Florian Plettenberg, du réseau « Sky Sport - Allemagne », avait affirmé précédemment que le Real Madrid faisait pression pour boucler l'affaire durant le week-end, tandis que le joueur a exprimé son souhait clair de rejoindre le Bernabéu, alors que les discussions se poursuivent entre les deux clubs.

Le réseau « Sky Sport - Allemagne » avait posé une question à Martín Demichelis, l'entraîneur de Leipzig : « Yan Diomandé est malade. Vous allez vous envoler pour le camp d'entraînement à 17h00. Diomandé partira-t-il avec l'équipe ? Est-ce là le plan ? »

Demichelis a répondu : « Je sais que c'est un grand sujet. Yan est vraiment malade. On verra. Je n'ai pas encore parlé avec le médecin. S'il est en bonne santé, il doit venir avec nous. S'il est malade, il est malade. »



