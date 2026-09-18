Le Brésilien Vinicius Junior, star du Real Madrid, a franchi une nouvelle étape dans sa vie personnelle, après avoir annoncé officiellement ses fiançailles avec sa compatriote influenceuse et femme d'affaires Virginia Fonseca, environ un an après le début de leur relation.

Le duo a dévoilé la nouvelle sur les réseaux sociaux, après que Virginia a publié une photo la réunissant avec la star du Real Madrid, sur laquelle tous deux apparaissaient portant une bague identique, en signe du passage de leur relation à une nouvelle étape.

Fonseca a précisé que les deux bagues représentaient l'annonce officielle de leurs fiançailles, après un an de fréquentation, une démarche qui confirme l'orientation du couple vers une union à long terme.

La démarche de Vinicius intervient en pleine période de critiques à son encontre en raison de la baisse de son rendement avec le Real Madrid, puisqu'il n'a inscrit qu'un seul but en 7 matchs disputés cette saison toutes compétitions confondues.

La star brésilienne se prépare avec le Real Madrid à disputer l'un des matchs les plus importants de la saison, puisqu'elle affrontera son voisin l'Atlético Madrid sur la pelouse du stade Metropolitano dimanche prochain, lors de la septième journée du championnat d'Espagne.

Une présence permanente à Madrid

Virginia Fonseca est devenue l'un des visages habituels de l'entourage de Vinicius Junior et de la vie de la star brésilienne dans la capitale espagnole, et elle tient à apparaître dans les tribunes pour soutenir le joueur du Real Madrid.

Elle était présente, samedi, au stade Santiago Bernabéu pour suivre la large victoire du Real Madrid contre le Rayo Vallecano sur le score de 4-1.

La relation du couple s'est transformée ces derniers temps en l'une des relations qui suscitent le plus d'intérêt au Brésil et en Espagne, notamment avec l'intégration de la vie familiale de Fonseca à celle de Vinicius à Madrid, où l'accompagne en Espagne un large cercle de proches, aux côtés de ses trois enfants Maria Alice, Maria Flor et José Leonardo.

Qui est Virginia Fonseca ?

Virginia Pimenta da Fonseca est née dans l'État américain du Connecticut, avant de s'installer au Brésil à l'âge de trois ans.

Elle a commencé à seize ans à bâtir sa notoriété sur les réseaux sociaux, avant de devenir au fil des années l'une des créatrices de contenu les plus en vue du Brésil, selon le journal Marca.

Fonseca compte plus de 55 millions d'abonnés sur Instagram, en plus d'une large base de fans sur les plateformes TikTok et YouTube.

Ses activités ne se limitent pas à la création de contenu, car elle est également une femme d'affaires de premier plan, son projet le plus marquant étant la société « WePink », spécialisée dans les produits cosmétiques, qui a célébré en septembre 2026 les 5 ans de sa fondation.

Une relation née en 2025

Sur le plan familial, Fonseca a trois enfants, Maria Alice, Maria Flor et José Leonardo, issus de sa précédente relation avec le chanteur brésilien Zé Felipe.

La relation de Fonseca avec Zé Felipe a pris fin en mai 2025, après 5 ans d'union, avant que sa relation avec Vinicius Junior ne commence à apparaître au grand jour au cours du mois d'octobre de la même année.

Depuis lors, le duo est devenu un centre d'intérêt majeur au Brésil et en Espagne, avec des apparitions répétées ensemble lors d'événements publics.

Parmi leurs apparitions récentes les plus marquantes figure leur présence au Grand Prix de Madrid de Formule 1, où ils sont apparus ensemble sur le circuit de Madring pendant la course.

Une tragédie qui a ébranlé Fonseca

En revanche, Virginia a récemment traversé un événement douloureux après avoir appris la nouvelle du décès de son garde du corps personnel Rogério Camilo Ramos, qui a perdu la vie à la suite d'un accident de moto, tandis que son épouse, qui l'accompagnait, est décédée dans le même accident.

Fonseca a exprimé sa tristesse sur les réseaux sociaux, affirmant que son cœur était « brisé », et a également adressé un message émouvant à son garde du corps disparu, dans lequel elle a exprimé la gratitude de sa famille pour les soins, la protection et l'amour qu'il leur a prodigués tout au long de la période où il a travaillé pour eux.

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