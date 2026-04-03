Au milieu des cris de la foule… Un expert en arbitrage met fin à la polémique sur la validité de l'expulsion de Diaby

Dans une ambiance tendue et sous les cris de la foule, un expert en arbitrage est intervenu pour analyser la scène de l'expulsion de l'ailier français Moussa Diaby lors du match opposant Al-Ittihad à Al-Hazm, afin de trancher la controverse sur la validité de cette décision.

L'expert a présenté une explication détaillée du moment où le joueur d'Al-Hazm a été taclé, précisant les raisons qui ont poussé l'arbitre à sortir le carton rouge et la conformité de cette décision avec les règles adoptées par la Fédération internationale de football, dans le but d'apaiser les tensions et d'expliquer les faits aux supporters et aux spectateurs.

À la 34e minute de la première mi-temps, Diaby a été expulsé après avoir agressé l'un des joueurs d'Al-Hazm, le milieu français ayant décidé de frapper son adversaire au bas du ventre. Lire les détails

Lors du départ de Diaby, les tribunes de l'Al-Ittihad se sont enflammées de cris et de sifflets de désapprobation, dénonçant à la fois l'agression du joueur et la décision de l'arbitre.

À ce sujet, l'expert égyptien en arbitrage Mohamed Kamal « Risha » a déclaré au journal saoudien « Al-Riyadiah » : « La décision de l'arbitre d'expulser Moussa Diaby était juste, car il a délibérément donné un coup de pied dangereux à un joueur d'Al-Hazm, ce qui justifie l'attribution d'un carton rouge. »

C'est la troisième fois que Diaby est expulsé avec Al-Ittihad, puisqu'il avait déjà reçu son premier carton rouge contre Al-Nassr la saison dernière, avant d'être expulsé contre Al-Riyadh cette saison, puis contre Al-Hazm.



