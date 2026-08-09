La rumeur du mariage de la star portugaise Cristiano Ronaldo avec sa fiancée Georgina Rodríguez a semé la confusion, alors que des milliers de supporters ont afflué dans les rues de Funchal, à Madère, samedi dernier, persuadés que la cérémonie de mariage allait effectivement avoir lieu.

Mais il s'est finalement avéré qu'il s'agissait des noces d'un tout autre couple, tandis que la réaction de Ronaldo lui-même est venue ajouter une touche d'ironie à l'histoire.

La star d'Al-Nassr a en effet réagi à une publication du journal « Jornal da Madeira » sur Instagram, en utilisant un émoji signifiant un rire intense, et ce un an après l'annonce de ses fiançailles avec Georgina, qu'il a rencontrée en 2016.

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Quant à sa sœur Elma Aveiro, elle a pris la chose plus au sérieux, s'interrogeant sur la même plateforme : « Pourquoi ces gens pensent-ils que Ronaldo va se marier sans jamais l'annoncer lui-même ? »

Ronaldo avait déclaré, précédemment, que son mariage ne serait pas un événement grandiose, indiquant que Georgina préférait une cérémonie intime, ce qui a ouvert la voie aux spéculations sur la possibilité d'un mariage secret, loin des projecteurs, selon la chaîne française « RMC ».

Malgré cela, certaines spéculations à Madère laissent toujours entendre que le mariage de Ronaldo et Georgina pourrait avoir lieu au cours de cet été, et peut-être dans les jours à venir.

Ces rumeurs se sont intensifiées après que des rapports ont révélé la réservation de 25 taxis aux vitres teintées, tandis que d'autres sources ont rapporté que le mariage pourrait avoir lieu « la semaine prochaine ».

Ainsi, les scènes de rassemblement des supporters dans les rues de Funchal pourraient se répéter au cours du week-end prochain, mais cette fois la question demeure : les mariés seront-ils réellement Ronaldo et Georgina, ou bien Madère célébrera-t-elle le mariage de deux nouveaux inconnus ?