Au Milan, RedBird reste serein : les dernières informations concernant le directeur sportif et l’entraîneur

Si la tension monte, avec des manifestations qui ont éclaté dans plusieurs villes italiennes et pas seulement à Milan, le Milan affiche pourtant une sérénité déconcertante face à l’impasse concernant le choix de la nouvelle direction et la gestion technique de la saison 2026/2027. Cardinale et RedBird ont donc fait appel à des chasseurs de têtes pour identifier les profils correspondant aux exigences du club.





En toute logique, cette semaine s’annonce décisive : Glasner fait figure de grand favori pour le poste d’entraîneur, tandis que Rangnick serait pressenti pour celui de directeur sportif, avec une liberté de décision étendue, notamment sur le choix du directeur sportif et des responsables du centre de formation.