Serdar Gözübüyük a désactivé son compte Instagram au lendemain du match très controversé entre le NEC et le Feyenoord (1-1). Dimanche, l’arbitre s’est retrouvé sous les feux des projecteurs en raison d’une décision particulièrement contestée. Cette action a provoqué une vive colère dans le camp rotterdamois.

Tout a tourné autour d’une faute de Philippe Sandler sur Ayase Ueda, qui s’était échappé. L’arbitre n’a d’abord pas sorti de carton, mais, après intervention du VAR, il a brandi un avertissement. À la surprise générale, aucun rouge n’a été distribué.

Pendant la rencontre, Robin van Persie s’en était déjà vivement pris au quatrième arbitre : « Mais qu’est-ce qu’il fait ?! C’est pourtant un joueur qui s’est échappé ?! Incroyable ! », avait-il tempêté.

Après la rencontre, le débat a persisté : Anel Ahmedhodzic, resté sur le banc, a exprimé sa frustration sur Instagram en commentant : « Incroyable… Avec le VAR, on se trompe encore. Dans quel monde ce n’est pas un rouge ? »

D’autres joueurs du Feyenoord ont également exprimé leur incompréhension sur les réseaux sociaux : Givairo Read, Jordan Lotomba, Gonçalo Borges, Thijs Kraaijeveld, Shaqueel van Persie, Tsuyoshi Watanabe et Luciano Valente, entre autres, ont partagé leur étonnement.

Valente s’est montré particulièrement sévère : « Pour moi, c’est une honte. C’est terrible. On a connu beaucoup de situations de ce genre cette saison, parfois on les provoque nous-mêmes, mais là, c’est différent. C’est carton rouge, point barre. Si NEC se retrouve à dix, le match est totalement changé. »

Selon l’arbitre Gözübüyük, Ueda aurait trop avancé le ballon vers le gardien Gonzalo Crettaz ; il n’y avait donc pas lieu de parler de privation d’une occasion de but manifeste.

Le lendemain, Gözübüyük a rendu son compte Instagram privé.