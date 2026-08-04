C’est un secret de Polichinelle : Noah Atubolu s’était imaginé un quotidien bien différent de celui qu’il vit actuellement. Alors que ses coéquipiers préparaient récemment la saison à venir dans le décor pittoresque des Alpes, lui est resté seul sur le terrain d’entraînement de son employeur actuel, le SC Fribourg. Quant à son objectif de rejoindre un cador européen, de préférence en Angleterre, il en est encore à des années-lumière, plusieurs mois après avoir formulé son souhait de partir, à un an de la fin de son contrat.

À ce jour, le joueur de 24 ans n’a toujours pas trouvé de nouveau club à la hauteur de ses exigences. Et aucune issue rapide ne se dessine. Le gardien très talentueux, considéré comme un espoir d’avenir pour la DFB, s’est sérieusement mis en difficulté. « Peut-être avons-nous tous un peu sous-estimé à quel point le marché particulier des gardiens s’anime tardivement », a récemment résumé le directeur sportif du SC, Klemens Hartenbach, auprès de kicker.

La recherche d’un club ne s’avère pas difficile que pour Atubolu. D’autres exemples marquants le montrent aussi : la finalisation du prêt de Marc-Andre ter Stegen à l’Ajax Amsterdam traîne depuis des semaines, Stefan Ortega, auparavant sans club, a effectué un transfert à première vue inhabituel vers l’Olympiakos Le Pirée et Alexander Nübel, lui non plus, n’a pas trouvé sa place dans l’un des grands championnats et a signé de manière quelque peu surprenante au Besiktas Istanbul.

L’hypothèse, certes légitime, selon laquelle le marché des gardiens serait tout simplement saturé, serait trop réductrice. Plusieurs facteurs jouent un rôle décisif dans le fait que des portiers très prometteurs doivent apparemment revoir leurs ambitions à la baisse au niveau des clubs, voire risquent de rester totalement sur le carreau.

Marché des gardiens grippé : le principal problème se situe en Angleterre

Le principal problème expliquant le manque de mouvement se trouve avant tout en Angleterre. Plus précisément en Premier League, comme Markus Krösche l’a récemment évoqué dans kicker. « On remarque que tous les clubs doivent d’abord vendre. Le marché acheteur en Angleterre ne démarre vraiment que maintenant. Ce sont eux qui injectent l’argent sur le marché, tous les autres pays n’apportent plus vraiment beaucoup d’argent sur le marché. Le Bayern a investi maintenant, mais c’est notre référence absolue dans le secteur avec d’autres conditions-cadres. Tous les autres clubs attendent des ventes parce qu’ils ont besoin de recettes. Nous avons déjà encaissé plus de 80 millions d’euros, cela a évidemment aussi été utile pour nos transferts dans le sens des arrivées », a déclaré le directeur sportif de l’Eintracht Francfort.

Krösche ne faisait aucunement référence au seul marché des gardiens, mais au marché global. En dehors des tout meilleurs clubs, tous les autres championnats dépendent dans une certaine mesure de l’île. Les nombreux clubs de milieu et de bas de tableau en Espagne, en France ou en Italie ne sont tout simplement pas en mesure, en dehors des cadors absolus comme le Barça, le Real, l’Inter ou le PSG, de recruter un gardien ou un joueur de champ capable de déclencher un effet domino modifiant le marché.

Fait intéressant : selon les informations de SPOX, un gardien remplaçant en Premier League gagne même davantage qu’un numéro un dans les autres grands championnats. Ce n’est qu’une fois le marché anglais réveillé que l’essentiel de l’argent se déverse comme une sorte de cascade dans les autres ligues et se répartit sur les différents marchés. Jusqu’aux divisions inférieures. En Angleterre, toutefois, on réagit traditionnellement très tard, ce qui se reflète aussi dans une fenêtre des transferts jusque-là plutôt calme. Le phénomène connu dans le football sous le nom de creux estival peut donc tout aussi bien s’appliquer au marché des transferts.

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Déséquilibre absurde : la doublure de ManCity transférée pour plus de 40 M€

Le transfert à venir de James Trafford constitue une autre preuve de ce déséquilibre. Selon plusieurs médias concordants, bien plus de 40 millions d’euros doivent être versés par Leeds United à Manchester City pour la première doublure de GIanluigi Donnarumma, qui, depuis son retour à l’été 2025, a tout de même gardé les buts de son club formateur à 17 reprises malgré son statut de numéro deux. Cela étant, son temps de jeu ne justifie pas la somme absurdement élevée de 31,2 millions d’euros que les Skyblues avaient versée à Burnley FC pour celui qui était alors âgé de 22 ans, via une clause libératoire ; et malgré cela, ManCity sort de ce court intermède avec une belle plus-value sur le transfert.

Pour le remplacer, Rulli d’Olympique de Marseille doit arriver, lui qui, à 34 ans, va encore faire fructifier sa fin de carrière. En revanche, le club traditionnel ne peut pas se permettre, avec ce montant relativement modeste venu de Manchester et compte tenu de son manque de puissance financière en France, de recruter un nouveau numéro un de la catégorie d’Atubolu, censé rapporter autour de 20 millions d’euros à Fribourg. À la place, il faudra regarder un ou deux rayons plus bas.

Ce qui vaut pour Rulli s’applique, dans une certaine mesure, aussi à Nübel. Dans le cas du participant au Mondial, prêté ces trois dernières années au VfB Stuttgart, l’aspect financier a également joué un rôle prépondérant dans son transfert, à la fois assez surprenant et observé avec un œil critique, hors des grands championnats vers le Besiktas Istanbul. En Angleterre, sa destination souhaitée, il n’avait pas de marché. Les autres clubs hors de l’île ne pouvaient en revanche pas assumer, loin de là, l’ensemble du package entre indemnité de transfert et salaire élevé.

Pour compenser le manque à gagner sur sa fiche de paie, il aurait même, selon certaines informations, insisté pour obtenir un versement compensatoire du FCB. La source de financement du grand club turc, affaibli ces derniers temps, provient quant à elle d’un projet immobilier censé générer jusqu’à 400 millions d’euros de chiffre d’affaires. Selon les informations de SPOX, le transfert vers la métropole turque a finalement été une décision de consensus, entre un compte bien rempli et une place de titulaire garantie dans un club potentiellement engagé en Coupe d’Europe. Un peu comme pour Ortega.

Le robinet fermé : l’Arabie saoudite n’est plus une alternative à l’Angleterre

Pour ceux qui disposent de moins d’argent, il ne reste donc qu’une option : prendre rapidement l’initiative ! En Allemagne, ce schéma est clairement identifiable depuis des années. Même le Bayern, pourtant largement au-dessus financièrement, a bouclé tôt ses opérations sur le marché des transferts avec les recrutements de Nathaniel Brown et Ismael Saibari dans le sens des arrivées, et ne changera plus rien à cela, sauf départ inattendu de l’une de ses grandes stars.

La Coupe du monde a également contribué à retarder encore davantage l’activité sur le marché des transferts. L’attention s’est portée sur l’Amérique, car les joueurs comme les agents étaient d’abord en vacances et ne reviennent que progressivement au quotidien des affaires. En outre, le marché saoudien a sensiblement changé. Les cheikhs fortunés semblent avoir fermé le robinet, si bien qu’un marché alternatif à l’Angleterre s’est effondré. Les rumeurs actuelles autour d’Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo, l’illustrent, selon lesquelles les fonds d’investissement publics de l’État désertique (PIF), en raison du poids de la dette, ont infligé une interdiction de recrutement au club. Les engagements s’élèveraient à un peu plus de 187 millions d’euros.

D’expérience, le marché des transferts ne recommencera vraiment à bouger qu’à la mi-août, lorsque les joueurs pourront se montrer et convaincre dans les championnats. Les clubs vendeurs disposent ainsi de moins de temps pour trouver un remplaçant, ce qui fait à son tour grimper les prix. Un scénario récurrent ces dernières années, qui fait bien entendu une nouvelle fois les affaires des clubs anglais attentistes.

Il n’était donc pas surprenant non plus que le SC Fribourg se soit très tôt occupé d’un successeur d’Atubolu en la personne de Mio Backhaus (douze millions d’euros versés au SV Werder Brême), alors même que ce dernier n’est pas encore parti. Sinon, le club du Brisgau aurait couru le risque de se retrouver sans remplaçant en cas de départ peu avant la fermeture du marché, le 1er septembre. D’autant qu’avec les recettes probablement élevées qu’un transfert d’Atubolu générerait, les exigences financières à l’égard du SCF auraient elles aussi certainement augmenté.

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Même pour le Bayern, ce n’est pas un inconnu : l’agent de Noah Atubolu s’est trompé dans ses calculs

La situation dans laquelle Atubolu s’est retrouvé, ou dans laquelle il a été placé, n’en est que plus surprenante. Le soupçon selon lequel lui, et surtout ses conseillers, ont complètement mal calculé leur coup et sous-estimé le marché saute aux yeux. Que le marché des gardiens soit en général un peu plus compliqué en raison du nombre plus réduit de postes à pourvoir dans chaque équipe, tout le monde devait le savoir. Mais une telle erreur d’appréciation du problème exposé est difficile à expliquer.

L’agence d’Atubolu n’est d’ailleurs pas inconnue. Depuis janvier 2026, soit quelques mois avant que son souhait de départ ne soit révélé, il est représenté par Epic Sports et son célèbre agent Ali Barat, qui n’est pas non plus un inconnu du côté du Bayern. L’été dernier, l’Iranien a orchestré le coûteux prêt de Nicolas Jackson avec Chelsea, avant de s’en féliciter surtout lui-même dans un communiqué plus que cocasse intitulé « Ali Barat a redéfini le jeu ». Le texte avait été publié à peine 13 minutes après l’annonce officielle du transfert, avec en prime des chiffres qui, dans le milieu, ne sont généralement jamais rendus publics avec un tel degré de détail.

Barat compte désormais sous son aile un véritable assortiment de joueurs de renom, ce qui rend le raté dans le cas d’Atubolu encore plus surprenant. Tout comme le fait qu’il ait même reçu fin 2025 un prix du journal sportif italien Tuttosport pour récompenser le meilleur agent de l’année. Pour la deuxième fois après 2023, ce qui l’a hissé au niveau de Jorge Mendes (Gestifute), lui aussi double lauréat et conseiller de longue date de CR7.

Jusqu’à présent, il n’a toutefois pas pu offrir à son client le rêve anglais, lui qui est « un grand fan » de la Premier League « depuis tout petit ». Selon Hartenbach, Atubolu se trouve désormais dans une phase de transition et mène « lui-même des discussions personnelles avec des clubs ». Mais l’effet domino espéré continue de se faire attendre et pourrait même ne jamais se produire à son poste si particulier. S’ajoute à cela le fait qu’il a, malgré tout, certaines exigences vis-à-vis de son futur employeur. Hull City et Coventry City auraient été au moins un cran trop petits pour lui. Atubolu aurait décliné les deux promus.

Quoi qu’il en soit, la recherche de la meilleure solution possible ne doit plus s’éterniser. Sinon, Atubolu risque de vivre une année perdue en tribunes à Fribourg. Sans la moindre chance de se recommander auprès du nouveau sélectionneur Jürgen Klopp pour le poste vacant de numéro un dans les buts allemands. D’ici là, son statut relationnel avec l’endroit de ses rêves reste compliqué, et c’est justement la Premier League elle-même qui en est la cause.



