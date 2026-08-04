C’est un secret de Polichinelle : Noah Atubolu s’était imaginé un quotidien bien différent de celui qu’il vit actuellement. Alors que ses coéquipiers ont récemment préparé la saison à venir dans le décor pittoresque des Alpes, lui est resté seul au centre d’entraînement de son employeur actuel, le SC Fribourg. De son objectif de rejoindre un grand club européen - de préférence en Angleterre -, il est encore à des années-lumière, plusieurs mois après avoir formulé son souhait de départ, à un an de la fin de son contrat.

À ce jour, le joueur de 24 ans n’a toujours pas trouvé de nouveau club à la hauteur de ses ambitions. Et aucune solution rapide ne se profile. Le gardien très talentueux, considéré comme un espoir d’avenir pour la DFB, s’est sérieusement trompé dans ses calculs. « Peut-être avons-nous tous un peu sous-estimé à quel point le marché très particulier des gardiens s’active tardivement », a récemment résumé le directeur sportif du SC, Klemens Hartenbach, auprès de kicker.

La recherche d’un club ne s’avère pas difficile que pour Atubolu. D’autres exemples marquants le montrent également : la finalisation du prêt de Marc-Andre ter Stegen à l’Ajax Amsterdam s’est étirée pendant des semaines avant son officialisation mardi, Stefan Ortega, jusque-là sans club, a effectué un transfert à première vue inhabituel vers l’Olympiakos Le Pirée et Alexander Nübel non plus n’a pas trouvé preneur dans l’un des grands championnats et a signé, un peu à la surprise générale, au Besiktas Istanbul.

L’idée, certes tout à fait légitime, selon laquelle le marché des gardiens serait tout simplement saturé serait toutefois trop réductrice. Plusieurs facteurs jouent un rôle décisif dans le fait que des portiers très prometteurs doivent, au niveau des clubs, revoir leurs ambitions à la baisse, voire risquent de rester complètement sur le carreau.

Marché des gardiens au ralenti : le principal problème se situe en Angleterre

Le principal problème expliquant ce manque de mouvement se situe avant tout en Angleterre. Plus précisément en Premier League, comme Markus Krösche l’a récemment évoqué dans kicker. « On sent que tous les clubs doivent d’abord vendre. Le marché des acheteurs en Angleterre ne démarre vraiment que maintenant. Ce sont eux qui injectent l’argent sur le marché - tous les autres pays n’injectent plus vraiment beaucoup d’argent sur le marché. Le Bayern a investi maintenant, mais c’est le leader de notre secteur avec d’autres conditions-cadres. Tous les autres clubs attendent des ventes, parce qu’ils ont besoin de revenus. Nous avons déjà encaissé plus de 80 millions d’euros, cela a certainement aussi été utile pour nos transferts à l’arrivée », a déclaré le directeur sportif de l’Eintracht Francfort.

Krösche ne faisait en aucun cas référence uniquement au marché des gardiens, mais bien au marché mondial. En dehors des clubs absolument au sommet, tous les autres championnats dépendent dans une certaine mesure de l’île. Les nombreux clubs de milieu et de bas de tableau en Espagne, en France ou en Italie ne sont, en dehors des cadors absolus comme le Barça, le Real, l’Inter ou le PSG, tout simplement pas en mesure de recruter un gardien ou un joueur de champ capable de déclencher un effet domino modifiant le marché.

Fait intéressant : selon les informations de SPOX, un gardien remplaçant en Premier League gagne même davantage qu’un numéro un dans les autres grands championnats. Ce n’est que lorsque le marché anglais s’éveille que la majeure partie de l’argent se déverse dans les autres ligues comme une sorte de cascade et se répartit sur les différents marchés. Jusqu’aux divisions inférieures. En Angleterre, toutefois, les réactions arrivent traditionnellement très tard, ce qui se reflète aussi dans un mercato jusque-là plutôt calme. Ce phénomène connu dans le football sous le nom de « Sommerloch » peut donc tout aussi bien s’appliquer au marché des transferts.

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Déséquilibre absurde : le gardien remplaçant de ManCity va être transféré pour plus de 40 M€

Le transfert imminent de James Trafford constitue une preuve supplémentaire de ce déséquilibre. Selon des informations concordantes de plusieurs médias, bien plus de 40 millions d’euros vont être versés par Leeds United à Manchester City pour la première doublure de GIanluigi Donnarumma, qui, depuis son retour à l’été 2025, a tout de même gardé les cages de son club formateur à 17 reprises malgré son statut de numéro deux. Cela étant, son temps de jeu ne justifie pas la somme absurde de 31,2 millions d’euros que les Skyblues avaient versée au FC Burnley pour celui qui avait alors 22 ans via une clause libératoire - et pourtant, ManCity va dégager une confortable plus-value de transfert sur cette courte parenthèse.

Pour le remplacer, Rulli devrait arriver en provenance de l’Olympique de Marseille, lui qui, à 34 ans, va encore monnayer une dernière fois sa fin de carrière. En revanche, le club traditionnel ne peut pas se permettre, avec ce montant relativement modeste venu de Manchester et faute de puissance financière en France, un nouveau numéro un du profil d’Atubolu, censé rapporter autour de 20 millions d’euros à Fribourg. Le regard se portera donc un ou deux rayons plus bas.

Ce qui vaut pour Rulli vaut, dans une certaine mesure, aussi pour Nübel. Pour l’international allemand, dernièrement prêté pendant trois ans au VfB Stuttgart, l’aspect financier a également joué un rôle prépondérant dans son départ des grands championnats vers le Besiktas Istanbul, un transfert à la fois assez surprenant et observé avec un œil critique. Il n’avait pas de marché dans l’Angleterre qu’il privilégiait. Les autres clubs hors de l’île, eux, étaient loin de pouvoir assumer l’ensemble que représentaient l’indemnité de transfert et son salaire élevé.

Pour compenser le déficit sur sa fiche de paie, il aurait même, selon certaines informations, insisté pour obtenir un paiement compensatoire du FCB. La source de financement du grand club turc, en difficulté ces derniers temps, provient quant à elle d’un projet immobilier censé générer jusqu’à 400 millions d’euros de chiffre d’affaires. Selon les informations de SPOX, son arrivée dans la métropole turque a finalement été le fruit d’une décision de consensus entre un compte bien rempli et une place de titulaire assurée dans un club potentiellement qualifié pour une coupe d’Europe. Un peu comme pour Ortega.

Le robinet s’est fermé : l’Arabie saoudite n’est plus une alternative à l’Angleterre

Pour ceux qui disposent de moins d’argent, il ne reste donc qu’une option : prendre rapidement l’initiative ! En Allemagne, ce schéma est clairement identifiable depuis des années. Même le Bayern, pourtant financièrement hors de portée, a bouclé très tôt ses activités sur le marché avec les arrivées de Nathaniel Brown et Ismael Saibari, et ne changera plus rien à cela, à moins qu’une grande star ne s’en aille contre toute attente.

La Coupe du monde a également contribué à retarder davantage l’activité sur le marché des transferts. L’attention était focalisée sur l’Amérique, car joueurs et agents ont d’abord pris des vacances et ne reviennent que progressivement aux affaires courantes. En outre, le marché saoudien a sensiblement changé. Les cheikhs fortunés semblent avoir fermé le robinet, si bien qu’un marché alternatif à l’Angleterre a disparu. Les rumeurs actuelles autour d’Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo, le confirment, selon lesquelles les fonds d’investissement publics de l’État du désert (PIF) ont infligé une interdiction de recrutement au club en raison de sa lourde dette. Les engagements s’élèveraient à un peu plus de 187 millions d’euros.

D’expérience, le marché des transferts ne recommencera vraiment à bouger qu’à la mi-août, lorsque les joueurs pourront se montrer et convaincre dans les différents championnats. Les clubs vendeurs disposent alors aussi de moins de temps pour trouver un remplaçant, ce qui fait à son tour grimper les prix. Un scénario récurrent ces dernières années, qui, une fois encore, fait naturellement les affaires des clubs anglais attentistes.

Il n’était donc pas surprenant non plus que le SC Fribourg se soit très tôt occupé d’un successeur à Atubolu avec Mio Backhaus (douze millions d’euros versés au SV Werder Brême), alors même que ce dernier n’est pas encore parti. Sinon, les Brisgoviens auraient couru le risque de se retrouver sans remplaçant en cas de départ peu avant la fermeture du mercato le 1er septembre. D’autant qu’avec les recettes probablement élevées d’une vente d’Atubolu, les exigences du SCF en matière d’indemnité auraient elles aussi très certainement augmenté.

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Pas un inconnu du FC Bayern non plus : l’agent de Noah Atubolu s’est trompé dans ses calculs

La situation dans laquelle Atubolu s’est mis, ou a été mis, n’en est que plus surprenante. Le soupçon qu’il se soit complètement trompé dans ses calculs avec ses agents, et surtout que ces derniers aient sous-estimé le marché, saute aux yeux. Que le marché des gardiens soit généralement un peu plus compliqué en raison du nombre plus limité de postes à pourvoir au sein de chaque équipe, tout le monde devait s’en douter. Mais une telle erreur d’appréciation du problème exposé reste difficile à expliquer.

L’agence d’Atubolu n’est, de surcroît, pas inconnue. Depuis janvier 2026 - quelques mois avant que son souhait de départ ne soit rendu public -, il est représenté par Epic Sports et l’agent vedette Ali Barat, qui n’est pas non plus un inconnu pour le FC Bayern. L’été dernier, l’Iranien a ficelé la coûteuse opération de prêt de Nicolas Jackson avec Chelsea, avant de surtout s’en attribuer personnellement le mérite dans un communiqué plus que singulier intitulé « Ali Barat a redéfini le jeu ». Le texte est paru à peine 13 minutes après l’annonce officielle du transfert - chiffres à l’appui, alors que ce type de données n’est généralement jamais rendu public avec un tel niveau de détail dans le milieu.

Barat a désormais sous sa coupe un véritable assortiment de joueurs de renom, ce qui rend d’autant plus étonnante sa mauvaise lecture du cas Atubolu. Tout comme le fait qu’il ait même reçu, fin 2025, un prix du journal sportif italien Tuttosport récompensant le meilleur agent de l’année. Pour la deuxième fois après 2023, ce qui l’a placé au même niveau que Jorge Mendes (Gestifute), lui aussi double lauréat et conseiller de longue date de CR7.

Il n’a toutefois pas encore réussi à offrir à son client le rêve anglais, lui qui est « un grand fan » de la Premier League « depuis tout petit ». Selon Hartenbach, Atubolu se trouve désormais dans une phase de transition et mène « lui-même des discussions personnelles avec des clubs ». L’effet domino tant espéré se fait toutefois toujours attendre et pourrait même ne pas se produire à son poste si particulier. À cela s’ajoute le fait qu’il a malgré tout certaines exigences concernant son nouvel employeur. Hull City et Coventry City étaient, selon certaines informations, au moins une taille en dessous de ce qu’il recherchait. Atubolu aurait refusé les deux promus.

La recherche de la meilleure solution possible ne peut en tout cas plus durer très longtemps. Sinon, Atubolu risque de vivre une année perdue en tribune à Fribourg. Sans la moindre chance de se recommander auprès du nouveau sélectionneur Jürgen Klopp pour le poste vacant de numéro un dans les buts de l’Allemagne. D’ici là, son statut relationnel avec l’endroit de ses rêves reste compliqué - et c’est précisément la Premier League elle-même qui en est la cause.



