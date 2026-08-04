Ce n’est un secret pour personne : Noah Atubolu s’était imaginé un quotidien bien différent de celui qu’il vit actuellement. Tandis que ses coéquipiers préparaient récemment la saison à venir dans le décor pittoresque des Alpes, il est resté seul sur le terrain d’entraînement de son employeur actuel, le SC Fribourg. Quant à son objectif de rejoindre un cador européen, de préférence en Angleterre, il en est encore à des kilomètres, plusieurs mois après avoir formulé son souhait de départ, à un an de la fin de son contrat.

À ce jour, le joueur de 24 ans n’a toujours pas trouvé de nouveau club à la hauteur de ses exigences. Et aucune solution rapide ne se profile. Le gardien très talentueux, considéré comme un espoir d’avenir pour la DFB, s’est sérieusement trompé dans ses calculs. « Peut-être avons-nous tous un peu sous-estimé à quel point ce marché particulier des gardiens s’anime tardivement », a récemment résumé le directeur sportif du SC, Klemens Hartenbach, auprès de kicker.

La recherche d’un club n’est pas compliquée que pour Atubolu. D’autres exemples marquants le montrent aussi : la finalisation du prêt de Marc-Andre ter Stegen à l’Ajax Amsterdam a traîné pendant des semaines avant son officialisation mardi, Stefan Ortega, auparavant sans club, a effectué un transfert à première vue inhabituel vers l’Olympiakos Le Pirée et Alexander Nübel non plus n’a pas trouvé preneur dans l’un des grands championnats et a signé de manière quelque peu surprenante au Besiktas Istanbul.

L’idée, sans aucun doute justifiée, selon laquelle le marché des gardiens est tout simplement saturé serait toutefois trop réductrice. Plusieurs facteurs jouent un rôle décisif dans le fait que des portiers très doués doivent, au niveau des clubs, revoir leurs ambitions à la baisse, voire risquent de rester totalement sur le carreau.

Marché des gardiens au ralenti : le principal problème se situe en Angleterre

Le principal problème derrière ce manque de mouvement se situe avant tout en Angleterre. Plus précisément en Premier League, comme Markus Krösche l’a récemment laissé entendre dans kicker. « On sent que tous les clubs doivent d’abord vendre. Le marché acheteur en Angleterre ne démarre vraiment que maintenant. Ce sont eux qui injectent l’argent dans le marché ; tous les autres pays n’y apportent plus vraiment beaucoup d’argent. Le Bayern a investi maintenant, mais c’est notre référence absolue dans le secteur avec des conditions différentes. Tous les autres clubs attendent des ventes parce qu’ils ont besoin de recettes. Nous avons déjà encaissé plus de 80 millions d’euros, cela a certainement aussi été utile pour nos transferts à l’arrivée », a déclaré le directeur sportif de l’Eintracht Francfort.

Krösche ne faisait nullement référence uniquement au marché des gardiens, mais au marché global. En dehors des clubs du tout premier plan, tous les autres championnats dépendent en quelque sorte de l’île. Les nombreux clubs de milieu et de bas de tableau en Espagne, en France ou en Italie, en dehors des cadors absolus comme le Barça, le Real, l’Inter ou le PSG, ne sont tout simplement pas en mesure de recruter un gardien ou un joueur de champ susceptible de déclencher un effet domino modifiant le marché.

Fait intéressant : selon les informations de SPOX, un gardien remplaçant en Premier League gagne même davantage qu’un numéro un dans les autres grands championnats. Ce n’est que lorsque le marché anglais se réveille que la majeure partie de l’argent se déverse comme une sorte de cascade vers les autres ligues et se répartit entre les différents marchés. Jusqu’aux divisions inférieures. En Angleterre, on réagit toutefois traditionnellement très tard, ce qui se reflète aussi dans une fenêtre des transferts jusqu’ici plutôt calme. Le phénomène connu dans le football sous le nom de creux estival s’applique donc tout aussi bien au marché des transferts.

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Déséquilibre absurde : la doublure de Man City change de club pour plus de 40 M€

Le transfert imminent de James Trafford constitue une autre preuve de ce déséquilibre. Selon plusieurs médias concordants, bien plus de 40 millions d’euros vont être versés par Leeds United à Manchester City pour la première doublure de GIanluigi Donnarumma, qui, depuis son retour à l’été 2025, a tout de même gardé à 17 reprises les cages de son club formateur malgré son statut de numéro deux. Pour autant, son temps de jeu ne justifie pas l’énorme somme de 31,2 millions d’euros que les Skyblues avaient versée au FC Burnley pour celui qui avait alors 22 ans via une clause libératoire ; et pourtant, Man City ressort de ce court intermède avec une confortable plus-value sur le transfert.

Pour le remplacer, Rulli doit arriver en provenance de l’Olympique de Marseille, lui qui, à 34 ans, monnaye une nouvelle fois sa fin de carrière. En revanche, avec ce montant relativement modeste venu de Manchester, le club traditionnel ne peut pas s’offrir un nouveau numéro un du profil d’Atubolu, qui devrait rapporter autour de 20 millions d’euros à Fribourg, faute de puissance financière en France. Le regard se portera donc un ou deux rayons plus bas.

Ce qui vaut pour Rulli s’applique, dans une certaine mesure, aussi à Nübel. Pour l’international allemand, dernièrement prêté pendant trois ans au VfB Stuttgart, l’aspect financier a également joué un rôle prépondérant dans son départ certes surprenant et en même temps observé d’un œil critique hors des grands championnats, vers le Besiktas Istanbul. Il n’avait pas de marché en Angleterre, sa destination favorite. Et les autres clubs hors d’Angleterre ne pouvaient, eux, assumer de loin l’ensemble du package composé de l’indemnité de transfert et d’un salaire élevé.

Pour compenser le manque à gagner sur sa fiche de paie, il aurait même, selon certaines informations, insisté pour obtenir un paiement compensatoire du FCB. La source de revenus du grand club turc, en difficulté ces dernières années, provient quant à elle d’un projet immobilier censé générer jusqu’à 400 millions d’euros de chiffre d’affaires. Selon les informations de SPOX, le transfert vers la métropole turque a finalement été une décision consensuelle alliant un compte bien rempli et une place de titulaire garantie chez un potentiel participant à la Coupe d’Europe. Un peu comme pour Ortega.

Le robinet s’est fermé : l’Arabie saoudite n’est plus une alternative à l’Angleterre

Pour ceux qui disposent de moins d’argent, il ne reste donc qu’une option : prendre rapidement l’initiative ! En Allemagne, ce schéma est clairement identifiable depuis des années. Même le FC Bayern, financièrement détaché, a bouclé très tôt son activité sur le marché des transferts avec les arrivées de Nathaniel Brown et Ismael Saibari et n’y changera plus rien, à moins qu’une grande star ne parte finalement contre toute attente.

La Coupe du monde a également contribué à retarder davantage l’activité sur le marché des transferts. L’attention était portée sur l’Amérique, parce que les joueurs comme les agents étaient d’abord en vacances et ne reviennent que progressivement au quotidien professionnel. En outre, le marché saoudien a nettement changé. Les cheikhs fortunés semblent avoir fermé le robinet, si bien qu’un marché alternatif à l’Angleterre s’est effondré. Les rumeurs actuelles autour d’Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo, l’étayent, selon lesquelles les fonds souverains du royaume désertique (PIF) ont imposé une interdiction de transfert au club en raison de son lourd endettement. Celui-ci s’élèverait à un peu plus de 187 millions d’euros.

D’expérience, il faudra attendre la mi-août pour voir le marché des transferts vraiment s’animer à nouveau, lorsque les joueurs pourront se montrer et convaincre dans les championnats. Les clubs vendeurs auront ainsi aussi moins de temps pour trouver un remplaçant, ce qui fait à son tour monter les prix. Un scénario récurrent ces dernières années, qui, bien sûr, fait une fois de plus les affaires des clubs attentistes anglais.

Il n’était donc pas surprenant non plus que le SC Fribourg se soit occupé très tôt d’un successeur à Atubolu avec Mio Backhaus (12 millions d’euros en provenance du SV Werder Brême), alors même que celui-ci n’est pas encore parti. Sinon, les Breisgauiens auraient couru le risque de se retrouver sans remplaçant en cas de départ peu avant la fermeture du mercato, le 1er septembre. D’autant qu’avec les recettes vraisemblablement élevées d’une vente d’Atubolu, les exigences du SCF en matière d’indemnité auraient aussi très certainement augmenté.

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Pas un inconnu pour le FC Bayern non plus : l’agent de Noah Atubolu s’est trompé dans ses calculs

La situation dans laquelle Atubolu s’est mis, ou a été mis, n’en est que plus surprenante. Le soupçon qu’il se soit totalement trompé dans ses calculs, lui et surtout ses conseillers, et qu’ils aient sous-estimé le marché, saute aux yeux. Que le marché des gardiens soit généralement un peu plus compliqué en raison du nombre plus restreint de postes à pourvoir dans chaque équipe, tout le monde devait en avoir conscience. Mais une telle mauvaise appréciation de la problématique exposée est difficile à expliquer.

L’agence d’Atubolu n’est de surcroît pas inconnue. Depuis janvier 2026, soit quelques mois avant la révélation de son souhait de départ, il est représenté par Epic Sports autour du célèbre agent Ali Barat, qui n’est pas non plus un inconnu pour le FC Bayern. L’été dernier, l’Iranien a ficelé le coûteux prêt de Nicolas Jackson avec Chelsea et s’est ensuite surtout célébré lui-même dans un communiqué plus que surréaliste intitulé « Ali Barat a redéfini le jeu ». Le texte a été publié à peine 13 minutes après l’annonce officielle du transfert, avec des chiffres qui, dans le milieu, ne sont d’ordinaire presque jamais rendus publics avec un tel niveau de détail.

Sous l’aile de Barat se trouve désormais un véritable assortiment de joueurs de renom, ce qui rend l’erreur d’appréciation dans le cas d’Atubolu encore plus étonnante. Tout comme le fait qu’à la fin de l’année 2025, le quotidien sportif italien Tuttosport lui ait même décerné un award de meilleur agent de l’année. Pour la deuxième fois après 2023, ce qui l’a hissé au niveau de Jorge Mendes (Gestifute), lui aussi double lauréat et conseiller de longue date de CR7.

Jusqu’à présent, il n’a toutefois pas réussi à offrir à son client le rêve anglais, lui qui est « un grand fan » de la Premier League « depuis tout petit ». Selon Hartenbach, Atubolu se trouve désormais dans une phase de transition et mène « lui-même des discussions personnelles avec des clubs ». Mais l’effet domino espéré continue de se faire attendre et pourrait même ne pas se produire à son poste névralgique. À cela s’ajoute le fait que, malgré tout, il a certaines exigences concernant son nouvel employeur. Hull City et Coventry City étaient, selon certaines informations, au moins une pointure trop petites pour lui. Atubolu aurait refusé les deux promus.

La recherche de la meilleure solution possible ne peut en tout cas plus durer très longtemps. Sinon, Atubolu risque une année perdue dans les tribunes de Fribourg. Sans la moindre chance de se recommander auprès du nouveau sélectionneur Jürgen Klopp pour le poste vacant de numéro un dans les cages de l’Allemagne. D’ici là, son statut relationnel avec son lieu de prédilection reste compliqué, et cela est dû, justement, à la Premier League elle-même.



