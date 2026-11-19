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L'Iranien Alireza Beiranvand, gardien de but du club de Tractor, est entré dans l'histoire en étant sacré meilleur joueur du continent asiatique pour l'année 2026, aux dépens des Saoudiens Firas Al-Buraikan et Salem Al-Dawsari.

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La cérémonie de remise des trophées des meilleurs d'Asie s'est tenue ce jeudi à l'Aksra Theatre King Power, à Bangkok, la capitale thaïlandaise, qui avait déjà accueilli l'événement en 2017. Des récompenses y ont été décernées dans 19 catégories différentes.

Parmi les distinctions remises lors de la cérémonie figurait celle de meilleur joueur d'Asie, que se disputaient Firas Al-Buraikan et Salem Al-Dawsari , ainsi que l'Iranien Alireza Beiranvand, gardien de but du club de Tractor.

Alireza Beiranvand, meilleur joueur d'Asie

Alireza Beiranvand a remporté le titre de meilleur joueur du continent asiatique pour la première fois de sa carrière, récompensé pour ses performances avec le club de Tractor et la sélection iranienne au cours de l'année.

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Beiranvand est devenu le premier gardien de but à décrocher le titre de meilleur joueur d'Asie depuis que la Confédération asiatique de football a pris en charge la distinction en 1994.

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Le gardien expérimenté a également ramené ce trophée en Iran après 22 ans d'attente, depuis le sacre d'Ali Karimi en 2004.

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Le sacre de Beiranvand a suscité la polémique quant à sa légitimité, tout le monde s'attendant à voir Firas Al-Buraikan remporter le trophée pour la première fois de sa carrière, après ses remarquables performances avec Al-Ahli et la sélection saoudienne au cours de l'année écoulée.

Al-Buraikan a mené Al-Ahli au titre en Ligue des champions de l'AFC Élite, le deuxième de l'histoire du club et le deuxième d'affilée, grâce à une victoire 1-0 face aux Japonais du Machida Zelvia en finale.

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Le joueur de 26 ans a eu le dernier mot dans cette compétition : entré en jeu en finale, il a inscrit le but décisif à la sixième minute de la prolongation.

À l'inverse, Beiranvand n'a pas réussi à offrir la moindre gloire continentale à Tractor, éliminé de la Ligue des champions de l'AFC Élite dès les huitièmes de finale après une défaite 3-0 face aux Émiratis de Shabab Al-Ahli.

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Fait étonnant, Beiranvand a été le principal responsable de l'élimination de Tractor, après avoir reçu un carton rouge à la 52e minute de la rencontre.

Les performances en sélection : le Mondial n'est pas le juge

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Les exploits d'Al-Buraikan ne se sont pas limités à Al-Ahli, puisqu'il a également conduit l'Arabie saoudite au titre en Coupe du Golfe arabe, lors de sa 27e édition « Khaleeji 27 », en octobre dernier.

L'attaquant saoudien a offert à son pays son quatrième titre dans la compétition régionale, le premier depuis 23 ans, en inscrivant un nouveau but décisif en finale lors de la victoire 2-0 face aux Émirats arabes unis.

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Grâce à ses performances de haut vol, Al-Buraikan a terminé meilleur buteur de la « Khaleeji 27 » avec 3 réalisations, dont un doublé face à Oman en phase de groupes.

Le point noir de l'année de Firas Al-Buraikan reste son incapacité à marquer lors de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, malgré trois titularisations lors des trois matchs de phase de groupes.

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Mais le Mondial de Beiranvand n'a pas été plus brillant : titulaire dans les cages de l'Iran lors des trois matchs de phase de groupes, il a quitté prématurément la compétition, tout comme l'Arabie saoudite.

Beiranvand n'a réussi à préserver ses filets qu'à une seule reprise, lors du match nul et vierge face à la Belgique lors de la deuxième journée, tandis qu'il a encaissé deux buts face à la Nouvelle-Zélande et un autre face à l'Égypte.

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À noter que le sacre du gardien iranien a privé l'attaquant d'Al-Ahli de devenir le septième joueur saoudien à remporter le titre de meilleur joueur d'Asie depuis que la Confédération asiatique de football a pris en charge la distinction en 1994.

Saeed Al-Owairan avait été le premier lauréat sous l'égide de l'AFC en 1994, avant d'être imité par Nawaf Al-Temyat en 2000, puis Hamad Al-Montashari en 2005, Yasser Al-Qahtani en 2007, Nasser Al-Shamrani en 2014 et enfin Salem Al-Dawsari en 2022 et 2025.