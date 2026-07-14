Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduit par

Au détriment d’Al-Nasr, Al-Hilal finalise son troisième recrutement estival

Mercato
Al Hilal
Al Nasr FC
Al Hazem
Saudi Pro League
N. Al Habashi
Arabie saoudite

Le « Za’im » a pris le dessus sur le « Al-Alamy » dans un duel qui s’annonçait serré.

Al-Hilal a finalisé sa troisième recrue pour le prochain mercato estival, devançant son rival de toujours, Al-Nassr.

Selon le journal saoudien « Al-Riyadiah », le club d’Al-Hilal s’est mis d’accord avec Al-Hazm pour racheter la durée restante du contrat de l’ailier saoudien Nawaf Al-Habashi.

Selon le quotidien, le joueur paraphera son contrat avec Al-Hilal dans les prochaines heures ; celui-ci portera sur trois saisons et expirera en 2029.

Il devient ainsi la troisième recrue estivale du club, après les arrivées officielles de Sabri Dahal (Al-Fayha) et d’Abdullah Al-Anzi (Al-Fateh), tandis qu’Al-Hilal finalise également l’arrivée du gardien Mohammed Al-Owais (Al-Ula).

Ce recrutement, qui constitue un coup dur pour son voisin et rival historique Al-Nassr – également intéressé par le joueur –, renforce l’aile gauche de l’effectif hilali.

Âgé de 28 ans, l’international saoudien évolue principalement comme ailier gauche, mais il peut aussi occuper le poste de meneur de jeu.

Il a commencé sa carrière à Al-Shabab, où il a été promu en équipe première en 2018, avant de rejoindre successivement Al-Qadisiyah (2019), Al-Dir'iya (2020) puis Riyad en 2022, et enfin Al-Hazm en 2023.

À noter qu’il a pris part à 30 matchs sous les couleurs d’Al-Hazm la saison passée, toutes compétitions saoudiennes confondues, marquant 5 buts et délivrant 3 passes décisives.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google