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Real Sociedad v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Au dernier moment : les coulisses de l'échec du transfert d'Abde Ezzalzouli en Premier League

Mercato
Bétis Séville vs Real Madrid
Bétis Séville
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LaLiga
Everton vs Manchester United
Everton
Manchester United
Premier League
A. Ezzalzouli
Espagne
Angleterre
Maroc

Barcelone conserve 20 % du montant de sa vente

Un rapport de presse a révélé, ce mercredi, les coulisses de l'échec du transfert du Marocain Abdessamad Ezzalzouli, la star du Real Betis, vers la Premier League, lors du dernier jour du mercato estival qui s'est clôturé hier, mardi.

Ezzalzouli a affiché un niveau remarquable  la saison dernière avec le Real Betis, mais il a manqué la dernière Coupe du monde en raison d'une grave blessure.

Selon le journal « Mundo Deportivo », le Real Betis a refusé hier une offre d'Everton s'élevant à 43 millions d'euros (35 millions fixes et le reste en variables) pour l'ailier marocain Abdessamad Ezzalzouli, dont la clause libératoire dans son contrat est fixée à 60 millions d'euros, sachant que le Barça conserve un pourcentage sur le montant de sa vente d'environ 20 %.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de « Kooora ».

Everton a vécu une journée frustrante lors du dernier jour de la période des transferts, ses démarches pour recruter l'attaquant Folarin Balogun (Monaco) ayant échoué après qu'il eut passé la visite médicale, alors même que le club avait déjà vendu Beto et Iliman Ndiaye pour financer l'opération.

Les tentatives de recruter Joshua Zirkzee (Manchester United) et Tammy Abraham (Aston Villa) ont également échoué, si bien que le club s'est rabattu sur une tentative désespérée de s'attacher les services de la star marocaine, mais le Real Betis a rejeté l'offre.

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