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Au-delà de la vérité : Al-Hilal tourne-t-il le dos à Osimhen ?

Mercato
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Des rapports révèlent la vérité

Plusieurs rapports de presse ont circulé ces derniers jours concernant l'entrée d'Al-Hilal en négociations avec le club turc de Galatasaray, en vue de recruter l'attaquant nigérian Victor Osimhen durant l'actuelle période des transferts estivaux.

Le nom d'Osimhen avait déjà été associé à plusieurs reprises à Al-Hilal, mais le joueur avait refusé de porter le maillot du « leader de l'Asie » et tenait à jouer pour Galatasaray.

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Selon les propos du journaliste Abdullah Al-Hunayan, proche du club d'Al-Hilal, tenus sur la radio « Al-Arabiya FM », la direction du club n'a envoyé aucune offre officielle à Galatasaray, contrairement à ce qui a été rapporté récemment.

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Il a précisé que la priorité d'Al-Hilal est de recruter un ailier droit, et que ce qui a été rapporté au sujet de négociations avec Osimhen n'a aucun fondement.

Des rapports de presse avaient indiqué que l'attaquant nigérian ne voyait cette fois aucun inconvénient à porter le maillot d'Al-Hilal, mais que le club ne souhaite pas actuellement l'engager, contrairement à ce qui a été rapporté.

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