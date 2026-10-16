« Au début, c’est évidemment un peu compliqué. Quand on a eu auparavant un entraîneur comme Julian, c’est très différent. Julian avait ses points forts, Kloppo a les siens, mais avec lui, tout repose surtout sur l’énergie : il faut courir vers l’arrière, être très défensif, se donner à fond. On le remarque aussi à l’entraînement. Tout le monde se donne à fond et c’est un vrai plaisir de travailler avec lui », a déclaré Karl à DAZN.

Sous Klopp, les internationaux doivent aussi se plier à de nouvelles règles de conduite : « Il y a tout simplement plus de règles. Le téléphone à table, par exemple, n’a pas sa place. Les joueurs doivent discuter entre eux et, le jour du match, les téléphones sont également interdits dans le vestiaire. » Karl a néanmoins parlé d’une « très, très bonne semaine ».

Après sa grave blessure musculaire de l’été, qui l’a privé de la Coupe du monde, l’adolescent traverse actuellement une période difficile dans sa carrière encore naissante. Karl a certes effectué son retour depuis longtemps, mais il n’a pas encore retrouvé le niveau qui avait fait de lui l’une des plus grandes révélations de la saison passée.

Lennart Karl en baisse de forme au Bayern Munich et en équipe d’Allemagne

Karl faisait néanmoins partie du très large groupe retenu par Klopp pour ses quatre premiers matches internationaux à la tête de la sélection allemande. Il a remplacé Karim Adeyemi après les deux premières rencontres contre les Pays-Bas (1-1) et la Grèce (0-1).

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« J’avais encore un peu mal, c’est pour cela que je n’étais pas là la première semaine. Je travaille toujours très dur sur mon corps pour rester en forme », a expliqué Karl. Lors du 0-0 contre la Grèce, il a disputé son seul match international à ce jour sous Klopp et estime avoir « bien joué » (note SPOX : 3,5).

Il n’a sans doute pas eu le même sentiment après sa dernière titularisation avec le Bayern. Lors du 3-3 en Ligue des champions contre le Viking Stavanger, Karl a débuté au poste de numéro 10, mais, hormis deux tirs sans danger en début de match, il n’a signé aucune action notable et a été remplacé à la pause (note SPOX : 5).

S’il veut être appelé en novembre dans le groupe de Klopp, alors nettement plus restreint, il devra hausser son niveau dans les semaines à venir. À Munich, Karl aura forcément d’autres occasions de faire ses preuves en raison de l’effectif réduit et du calendrier chargé, d’autant que ses coéquipiers du secteur offensif bavarois traversent eux aussi des difficultés pour diverses raisons.

Ismael Saibari, entré à sa place à la mi-temps à Stavanger, a été remplacé à son tour en fin de match. Jamal Musiala prépare encore son retour. Serge Gnabry commence seulement à retrouver son niveau d’avant sa blessure. Luis Diaz semble crispé depuis plusieurs semaines. Michael Olise manquera le prochain match de Ligue des champions contre Arsenal en raison de sa suspension après son expulsion à Stavanger.

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