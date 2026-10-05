Le gardien du FCB avait fêté jeudi dernier ses débuts en sélection lors de la victoire 2-0 de l’Allemagne contre la Serbie en Ligue des nations et a ensuite enchaîné avec une deuxième apparition dans les buts de la DFB sur décision du sélectionneur Jürgen Klopp lors du 0-0 en Grèce dimanche.

Lors de ces deux rencontres, Urbig a gardé sa cage inviolée et devient ainsi, selon le fournisseur de données Opta, seulement le deuxième gardien allemand depuis 1977 à ne pas encaisser de but sur l’intégralité de ses 90 premières minutes lors de chacun de ses deux premiers matches internationaux. Au cours des 49 dernières années, seul Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) avait réussi le même exploit, en octobre et novembre 2024. À l’époque, le joueur de 36 ans, encore numéro deux de l’Allemagne à la Coupe du monde mais non retenu pour les premiers matches de Klopp à la tête de la sélection, avait gardé sa cage inviolée lors d’un 1-0 contre les Pays-Bas et d’un 7-0 contre la Bosnie-Herzégovine.

Ce qu’ont réussi Baumann, puis désormais Urbig, avait auparavant été refusé à plus d’une légende allemande du poste de gardien. Manuel Neuer, actuellement encore numéro un au Bayern devant Urbig, avait lui perdu sa cage inviolée dès ses débuts en sélection (victoire 7-2 en match amical contre les Émirats arabes unis en juin 2009).

Quand Oliver Kahn a-t-il encaissé son premier but en équipe nationale ?

Oliver Kahn, plusieurs fois élu gardien mondial de l’année comme Neuer, avait encaissé un but lors de chacun des deux premiers de ses 86 matches internationaux au total : en juin 1995 lors d’une victoire 2-1 en amical contre la Suisse, puis en septembre 1995, lorsque Kahn avait eu sa chance lors d’un 4-1 contre la Géorgie en qualifications pour l’Euro 1996.

Jens Lehmann, autre icône allemande du poste et numéro un lors du Mondial 2006 à domicile, constitue dans cette statistique une sorte de cas particulier : aujourd’hui âgé de 56 ans, il n’avait certes encaissé aucun but lors de ses deux premiers matches internationaux (2-0 contre Oman en février 1998 et 7-0 contre le Luxembourg en juin 1998, à chaque fois en amical), comme Urbig et Baumann, mais Lehmann était entré à chaque fois seulement à la seconde période à la place du titulaire de l’époque, Andreas Köpke. Lors de ses deux premières sélections disputées sur l’intégralité des 90 minutes, qui avaient toutes deux tourné au fiasco pour la DFB, Lehmann avait bien dû aller chercher le ballon au fond de ses filets : lors d’une défaite 1-0 en amical contre l’Écosse en avril 1999 puis d’un 4-0 contre le Brésil à la Coupe des confédérations en juillet 1999.

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Urbig, lui, avait rejoint le Bayern depuis le 1. FC Cologne au début de l’année 2025 et il est depuis préparé à Munich comme le futur successeur de Neuer, qui pourrait mettre un terme à sa carrière l’été prochain. Urbig est certes le numéro deux, mais il obtient régulièrement du temps de jeu et compte déjà deux apparitions cette saison.

Quand Jonas Urbig a-t-il été nommé pour la première fois avec l’équipe d’Allemagne ?

Le joueur de 23 ans avait été appelé pour la première fois en équipe d’Allemagne A par le prédécesseur de Klopp, Julian Nagelsmann, mais il n’était pas entré en jeu lors des matches amicaux contre la Finlande (4-0) et les États-Unis (2-1) juste avant la décevante Coupe du monde en Amérique du Nord. Klopp a cette fois convoqué Urbig pour la deuxième partie de son groupe XXL pour cette trêve internationale inhabituellement longue et, après ses débuts contre la Serbie, a de nouveau fait confiance au gardien du Bayern en Grèce.

« Tous les garçons que nous avons avec nous jouent régulièrement, ce n’est pas le cas de Jonas. C’est pourquoi nous avions prévu qu’il ait encore un match », avait expliqué Klopp la veille du match contre la Grèce pour justifier pourquoi Urbig avait de nouveau été préféré à Noah Atubolu (numéro un à l’Eintracht Francfort) et Finn Dahmen (numéro un au FC Augsbourg).

Qui est actuellement le numéro un dans l’équipe d’Allemagne ?

Le statut de nouveau numéro un de la DFB après la nouvelle retraite, cette fois définitive, de Neuer a pour l’instant été attribué par Klopp à Marc-André ter Stegen. Le vétéran, actuellement prêté par le FC Barcelone à l’Ajax Amsterdam, gardait les buts lors de la première de Klopp comme sélectionneur contre les Pays-Bas (1-1), mais ne figurait plus ensuite dans la deuxième partie du groupe de la DFB pour les récents matches de Ligue des nations.

Au vu des bonnes impressions laissées lors de ses deux premiers matches internationaux, Urbig devrait avoir de bonnes chances de devenir le premier challenger de ter Stegen. Contre les Grecs, Urbig a dégagé beaucoup de sérénité et s’est aussi illustré très tôt avec une parade, lorsqu’il a brillamment détourné à la 2e minute une tête de Georgios Masouras sur l’une des rares actions offensives vraiment dangereuses de la Grèce.