La Fédération qatarienne de football a salué, ce samedi, la décision du président de la Fédération internationale de football « FIFA », Gianni Infantino, de retirer le projet « FIFA Forward Enterprise », affirmant que cette mesure sert l'intérêt de la communauté mondiale du football et renforce l'unité des fédérations nationales membres.

Le communiqué de la Fédération qatarienne indique que son président, le cheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani, a salué la décision d'Infantino de ne pas poursuivre le projet « dans l'intérêt général de la communauté du football international ».

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Le communiqué ajoute : « Bien que le projet comporte certaines idées qui méritent d'être étudiées, nous saluons le fait d'avoir fait de la continuité de l'unité de toutes les fédérations nationales membres une priorité immédiate dans la période actuelle, ainsi que la sagesse qui sous-tend cette décision. »

Et de poursuivre : « Nous réaffirmons, à la Fédération qatarienne de football, notre plein soutien aux efforts continus du président Infantino pour développer et faire grandir le football à travers le monde. »

Que s'est-il passé ?

L'opposition au projet d'Infantino s'est fortement intensifiée. Ce projet prévoyait la création d'une nouvelle société baptisée FIFA Forward Enterprise, regroupant les activités commerciales et l'organisation des tournois de la Fédération internationale, tout en ouvrant une part de son capital à des investisseurs du secteur privé.

L'Union européenne de football « UEFA » a annoncé qu'elle boycotterait les tournois de la « FIFA » si Infantino maintenait son projet, lequel s'est également heurté à l'opposition de la Confédération asiatique et de la Concacaf.

L'Américain Carlos Cordeiro, conseiller de premier plan du président de la Fédération internationale, a par ailleurs démissionné en signe de désaccord avec le projet, qui a aussi suscité les critiques du Français Kevin Lamour, directeur exécutif des opérations à la « FIFA ».

Face à cette fronde qu'a connue le monde du football, le président de la FIFA a été contraint d'annoncer le retrait de son projet controversé. Cela n'a toutefois pas mis un terme aux critiques, l'« UEFA » semblant tenir à écarter Infantino de son poste, tandis que la Concacaf a réclamé une « révision de la présidence de la Fédération internationale ».