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Alors que les entraîneurs tombent les uns après les autres en Ligue 1, Luis Enrique continue de diriger le Paris Saint-Germain avec constance, devenant la seule exception dans un championnat où la stabilité est devenue une denrée rare.

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Luis Enrique est devenu le seul entraîneur de Ligue 1 à avoir conservé son poste depuis la saison dernière, après le limogeage de Franck Haise du Stade rennais. Le technicien espagnol poursuit ainsi son aventure au Paris Saint-Germain, dont il a pris les rênes à l'été 2023 après avoir dirigé le FC Barcelone.

Selon le site français « Foot Mercato », la particularité de ce chiffre va au-delà du simple maintien de Luis Enrique en poste, puisque la statistique n'inclut pas les entraîneurs des deux promus, Patrick Videira, à la tête du Mans, et Stéphane Dumont, entraîneur de Troyes, bien qu'ils soient restés aux commandes de leurs équipes depuis la saison dernière en deuxième division.

Ces données reflètent l'ampleur des turbulences sur les bancs en France : certains entraîneurs ont choisi de relever de nouveaux défis, comme Pierre Sage, Olivier Pantaloni et Alexandre Dujeux, tandis que d'autres ont été contraints de partir, parmi lesquels Franck Haise, Habib Beye, Sébastien Pocognoli et Didier Digard.

Le championnat a également connu d'autres changements liés à des fins de contrat ou à des évolutions dans les projets sportifs des clubs. Luis Enrique reste donc le seul visage de la continuité parmi les entraîneurs de la saison dernière, un tableau qui illustre la fragilité du métier d'entraîneur et la pression croissante au sein du football français.

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Une série de blessures bouscule les plans parisiens

Loin de la stabilité sur le banc, Luis Enrique fait face à un tout autre défi au Paris Saint-Germain : le club a annoncé l'absence de son latéral portugais Nuno Mendes pour le match contre Lorient, prévu samedi, en raison d'une fatigue musculaire à la cuisse gauche.

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Dans un communiqué officiel, le club a précisé que le joueur suit un programme de réathlétisation individuel, après s'être entraîné seul vendredi matin, par mesure de précaution afin d'éviter une aggravation de son état. Il devrait reprendre l'entraînement collectif la semaine prochaine si sa récupération se déroule comme prévu.

Mendes garde des chances d'être disponible pour le match contre Toulouse, mais son retour pourrait être repoussé à la rencontre face à Aston Villa, prévue le mardi 8 décembre en Ligue des champions, s'il n'est pas complètement rétabli. Le latéral portugais a disputé 9 matchs toutes compétitions confondues cette saison, sans marquer ni délivrer la moindre passe décisive.

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Les soucis du club parisien ne se limitent pas à Mendes : le club a révélé que le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia poursuit son protocole de soins, tandis que le Français Désiré Doué s'apprête à être opéré dans les prochains jours après une rupture du ligament croisé du genou.

Ces noms s'ajoutent à la liste des absents, qui comprend Alessandro Longoni, ce qui accroît la pression sur le staff technique, d'autant que l'absence prolongée de Kvaratskhelia et de Doué devrait peser lourd. De quoi ouvrir la porte à un éventuel renfort offensif lors du mercato d'hiver.

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Hakimi et Mendes : des solutions offensives en interne

Face à la réduction de ses options offensives, Luis Enrique ne semble pas pressé de voir arriver le mercato : il préfère explorer les ressources dont dispose son effectif, quitte à utiliser certains joueurs à d'autres postes.

Interrogé sur la possibilité de s'appuyer sur Nuno Mendes et Achraf Hakimi dans des rôles offensifs, le technicien espagnol a déclaré : « Nuno Mendes a déjà joué au poste d'ailier, et Achraf Hakimi évolue la plupart du temps dans un rôle offensif. Nous essayons toujours de faire progresser l'équipe sans avoir besoin de recruter, car nous ne sommes pas encore arrivés au mercato d'hiver. »

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Luis Enrique a insisté sur sa confiance dans la capacité de ses joueurs à surmonter la situation actuelle : « Nous sommes un staff qui cherche des solutions. Vous avez peut-être des doutes, mais nous savons que les joueurs sont capables de gérer ces situations, et ce sont eux qui apportent la réponse quant à la réussite ou non de ces solutions. »

Le Paris Saint-Germain occupe la tête de la Ligue 1, avec trois points d'avance sur le Paris FC, qui affiche des résultats remarquables sous la direction de son entraîneur Liam Rosenior. Luis Enrique se retrouve ainsi face à une équation difficile : conserver la première place et rester dans la course, malgré la multiplication des absences et des options de plus en plus limitées.