Le transfert de Rodri, la star de Manchester City, vers le FC Barcelone est entré dans sa phase finale.

Pour l'heure, aucun accord n'existe entre le Barça et Manchester City, mais toutes les parties espèrent parvenir à un accord dans les prochains jours, afin que Rodri puisse rejoindre le stade Spotify Camp Nou.

Les vacances du joueur devaient prendre fin ce jeudi, avec un retour prévu vendredi matin aux entraînements de Manchester City.

Mais le journal « Sport » a assuré que Rodri a demandé une autorisation spéciale pour ne pas se rendre en Angleterre, afin d'attendre la fin des négociations entre les deux clubs.

Le souhait de Rodri est d'attendre le Barça, dans l'espoir que le léger écart financier restant entre les deux clubs soit résolu, pour qu'il puisse commencer à travailler sous la direction de l'entraîneur Hansi Flick.

Le joueur estime qu'il pourrait ne pas se présenter à l'entraînement, afin d'accorder plus de temps aux négociations pour que tout soit réglé, mais il ne le fera qu'avec l'accord de Manchester City. Et si le club anglais ne le lui permet pas, le joueur se présentera aux entraînements.

En réalité, Rodri se trouvait encore à Madrid ce jeudi, et il a été aperçu en train de déjeuner au restaurant Casa Lampazas.

Enzo Maresca avait assuré que le joueur serait à Manchester vendredi, mais Rodri espère obtenir cette autorisation spéciale de son club.