Alors que Manchester City traverse les heures les plus sombres de son histoire après sa condamnation historique pour de vastes infractions financières, la légende Pep Guardiola a décidé de rompre le silence et d'afficher son soutien de manière publique et directe.

Des sources proches du club ont confirmé, selon The Sun, que l'ancien entraîneur légendaire sera présent dans les tribunes de l'Etihad Stadium mercredi prochain, afin de soutenir son équipe en difficulté lors de sa confrontation décisive en Ligue des champions face au double tenant du titre, le Paris Saint-Germain.

Un message de fidélité

Cette initiative intervient quelques jours seulement après le verdict de condamnation sévère rendu par une commission indépendante, qui a retenu environ 99 % des charges visant le club, et ce malgré l'insistance de City à clamer son innocence.

Guardiola, qui a tiré le rideau sur dix années inoubliables en tant qu'entraîneur avant de prendre le poste d'ambassadeur du City Football Group, s'était empressé, dès l'annonce du verdict, de défendre son club sur les réseaux sociaux.

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Guardiola a écrit, dans un message émouvant adressé aux supporters de City à travers le monde : « Je veux que chaque supporter de Manchester City sache que je suis là, plus que jamais. »

Il a ajouté : « J'ai toujours soutenu, et je soutiendrai toujours, mon club, son propriétaire, son président, Ferran Soriano, les joueurs, le staff technique, Enzo Maresca, et vous, nos supporters si précieux. Laissez-moi vous assurer que nous surmonterons cette épreuve ensemble. Je vous aime tous. »

Une présence qui remonte le moral

Il ne fait aucun doute que la présence de Guardiola dans les tribunes remontera le moral des supporters, désireux de tourner la page d'une trêve internationale douloureuse pour se reconcentrer sur le football, d'autant qu'il avait laissé entendre, lors de sa dernière conférence de presse en mai : « Je reviendrai peut-être une fois le verdict rendu, mais seulement si vous arrivez à me trouver. »

Le voici qui tient sa promesse, de retour dans son ancienne maison, non pas comme entraîneur, mais comme ambassadeur et bouclier protégeant le club dans la plus grande crise de son histoire.







