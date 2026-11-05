Mohamed Mourad, coordinateur média de l'équipe première d'Égypte, a officiellement annoncé sa démission de son poste ce jeudi, après 5 ans passés au sein du service de communication des Pharaons, depuis la période du sélectionneur portugais Carlos Queiroz jusqu'au staff technique actuel dirigé par Hossam Hassan et son frère Ibrahim.

La démission de Mourad intervient à un moment où une polémique entoure l'avenir de Hossam Hassan avec l'équipe d'Égypte, sur fond des différends personnels qui ont récemment occupé le devant de la scène médiatique entre le sélectionneur et son ex-épouse Dan Adam, en parallèle de rapports de presse évoquant le début d'une étude par la Fédération de football d'options alternatives en prévision d'un éventuel changement à la tête du staff technique, sans qu'aucune décision officielle n'ait encore été prise concernant le maintien ou le départ de Hossam Hassan.

Mourad a publié un communiqué sur sa page officielle du réseau social « Facebook », dans lequel il a annoncé sa décision de partir après une longue réflexion, affirmant qu'il avait fait de son mieux pour présenter le volet médiatique de l'équipe de façon remarquable tout au long des dernières années, malgré le fait d'avoir travaillé seul lors de nombreuses étapes importantes.

Mohamed Mourad a déclaré : « Après une longue réflexion, j'ai décidé de quitter le poste de coordinateur de l'équipe première de football d'Égypte après 5 ans, depuis Queiroz jusqu'à la meilleure, la plus importante et la plus fructueuse période avec les capitaines Hossam et Ibrahim Hassan, auxquels je souhaite le soutien des responsables dans la période à venir s'ils veulent bâtir une équipe forte. »

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Il a ajouté : « J'ai essayé et je me suis donné autant que possible pour présenter le volet médiatique de l'équipe de façon remarquable. J'ai travaillé seul tout au long de ces années, dont la plus importante fut la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, ainsi que la compétition la plus importante et la plus belle de ma carrière, de celle de l'équipe et des Égyptiens, à savoir la Coupe du monde, et le fait d'avoir reçu les éloges de la FIFA pour le travail médiatique de la compétition, un e-mail spécial ayant été envoyé à ce sujet, et ce malgré un travail en solitaire, alors que toutes les autres équipes comptaient au moins 4 coordinateurs média. »

Mourad a poursuivi en adressant ses remerciements à un certain nombre de responsables qui ont contribué à sa présence à ce poste, déclarant : « Tous mes vœux de réussite et mon soutien à l'équipe d'Égypte et aux jumeaux. Je remercie de nombreuses personnes qui ont été la raison de ma présence à ce poste, parmi lesquelles Ahmed Diab, Gamal Allam, Mohamed Yahia Lotfy, Walid El Attar, Ola El Shafei et Abdel Fattah Abdel Moneim. Je remercie les personnes respectables au sein du conseil d'administration. »

L'ancien coordinateur média de l'équipe d'Égypte a attiré l'attention par un message acerbe adressé à l'un des responsables de la Fédération de football, concluant son communiqué en ces termes : « Une dernière chose que je dis à la personne marginalisée au sein de la Fédération de football : je suis resté contre mon gré à cause de toi et je pars de mon plein gré. »