Lu Ming, rédacteur en chef du journal « Titan Sports » et unique représentant chinois au sein du collège de vote du Ballon d'Or, a dévoilé ses choix dans la course au trophée, plaçant l'Argentin Lionel Messi en tête de sa liste, devant le Français Ousmane Dembélé et l'Espagnol Rodri.

L'Anglais Harry Kane et le Français Kylian Mbappé figurent respectivement aux quatrième et cinquième places dans l'évaluation du journaliste chinois.

Selon ce qu'a rapporté le réseau français « Foot Mercato », Lu Ming a justifié son choix de Messi par les accomplissements réalisés par le capitaine de l'Argentine en Coupe du monde, où il a inscrit 8 buts et délivré 4 passes décisives durant le tournoi, en plus de son rôle décisif dans la qualification de la sélection de son pays pour la finale.

Quant à Dembélé, il a reçu l'estime du représentant chinois grâce à la conjugaison de son éclat individuel et de la conquête de titres collectifs, tandis que Rodri a bénéficié de son rôle central avec la sélection espagnole.

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Mbappé dans le viseur des critiques en Chine

Le choix de Messi à la première place intervient alors que les critiques visant Mbappé s'intensifient en Chine, sur fond d'une vidéo qui s'est récemment répandue, dans laquelle l'attaquant du Real Madrid apparaît en train de réagir à des extraits moqueurs le représentant sous les traits d'un dictateur, avec une référence au dirigeant chinois Mao Zedong.

Malgré les excuses publiques présentées par Mbappé, les répercussions de l'affaire se sont étendues à ses relations commerciales, plusieurs marques chinoises ayant mis fin à leurs partenariats avec lui, tandis que les médias locaux ont continué de critiquer son comportement.

Mais Lu Ming s'est appuyé, pour justifier le classement de Mbappé à la cinquième place, sur des considérations sportives, évoquant l'absence de grands titres dans le bilan du joueur au cours de la saison évaluée, en dépit de ses statistiques individuelles remarquables.

La clôture du vote pour le trophée a eu lieu le 28 septembre dernier, soit avant l'éclatement de la crise actuelle entre Mbappé et la Chine.

Il convient de rappeler que Mbappé a terminé la course au Ballon d'Or de cette année à la deuxième place, derrière le vainqueur Harry Kane.