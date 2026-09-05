Les voix de plusieurs dirigeants du football africain s'orientent vers un soutien à Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), lors des prochaines élections, en s'appuyant sur ce qu'ils considèrent comme des investissements et des projets de développement dont le continent a bénéficié durant sa présidence, quelques jours après que Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise, a affiché son attachement à soutenir Infantino malgré la controverse qui l'entoure.

Selon ce qu'a rapporté l'agence Reuters, en marge de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans dont l'organisation est prévue en Pologne, Marcelin Boukou, président de la Fédération béninoise de football, a défendu sa position vis-à-vis d'Infantino, affirmant que l'évaluation du président de la FIFA doit se fonder sur ce qui a été accompli au cours des dix dernières années, et non sur la controverse qui l'entoure.

Boukou a déclaré que ce qui importe avant tout aux fédérations africaines, c'est la poursuite du développement du football sur le continent, soulignant que les investissements disponibles au cours des dernières années constituent un facteur important, mais insistant en même temps sur la nécessité de leur maintien et de leur augmentation pour répondre aux besoins du continent.

Dans le même sens, Gideon Fosu, membre du comité exécutif de la Fédération ghanéenne de football, a affirmé son admiration pour l'intérêt qu'Infantino porte au développement du football africain, estimant que son engagement en faveur du développement du jeu, à commencer par le football féminin, mérite d'être soutenu, au-delà des clivages traditionnels.

Ces déclarations font suite à une prise de position similaire de Samuel Eto'o, qui a affirmé que la différence de perception entre les pays africains et les grandes puissances du football doit être prise en compte lors de l'évaluation du bilan d'Infantino, réitérant son soutien au président de la FIFA.

Infantino, qui préside la Fédération internationale depuis 2016, se prépare à disputer l'élection présidentielle prévue le 18 mars 2027, en quête d'un dernier mandat, à un moment où le soutien africain apparaît comme l'un des principaux atouts de sa force dans la course à venir.