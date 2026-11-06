Le Syrien Omar Al Soma, ancien attaquant d'Al Ahli Saudi, a remonté le temps de 15 ans grâce à un but historique inscrit vendredi soir.

Omar Al Soma a disputé la rencontre avec le club d'Al Wahda, lors de la défaite 3-2 face à l'Al Ahli Alep, vendredi soir, dans le cadre des matchs de la saison en cours du championnat syrien.

L'attaquant syrien ne s'est pas contenté de participer, puisqu'il a inscrit le deuxième but qui a permis à Al Wahda d'arracher l'égalisation, avant que l'Al Ahli Alep ne parvienne à arracher le but de la victoire dans les dernières minutes.

Selon le journal saoudien « Al Yaum », il s'agit du premier but inscrit par Omar Al Soma dans le championnat syrien depuis son arrivée à Al Wahda lors du dernier mercato estival.

Ainsi, le joueur âgé de 37 ans renoue avec le but dans le championnat syrien après près de 15 ans, soit depuis son départ du club d'Al Futuwa pour rejoindre Al Qadsia au Koweït en 2011.

Cela intervient alors que le record historique de l'attaquant syrien dans le championnat saoudien est sérieusement menacé, en raison du Marocain Abderrazak Hamdallah, attaquant d'Al Taawoun.

Hamdallah a inscrit un but lors du match nul 1-1 entre Al Taawoun et Al Ettifaq, samedi dernier, à l'occasion de la douzième journée du championnat saoudien Roshn.

Ce but était le 160e de l'attaquant marocain dans l'histoire de ses participations au championnat Roshn, faisant de lui le deuxième meilleur buteur de la compétition de tous les temps, à un seul but d'Omar Al Soma.

Il reste à Hamdallah un grand nombre de matchs lors de la saison en cours, au cours desquels il pourrait réussir à ravir la place d'Omar Al Soma pour devenir le meilleur buteur historique du championnat saoudien à l'ère du professionnalisme.