Au cœur de l'intérêt des géants de la Premier League : la star du Barça prend sa décision concernant un départ

Jules Koundé n'a pas l'intention de quitter le FC Barcelone, malgré sa situation sportive instable et l'intérêt de plusieurs grands clubs européens pour s'attacher ses services. Le défenseur français a en effet décidé de s'engager à rester au sein des rangs du Blaugrana.

Selon le journal catalan « Sport », citant des informations de la presse anglaise, Koundé n'envisage pas de partir lors du prochain mercato hivernal, et il est confiant quant à sa capacité à retrouver sa place dans les plans de l'entraîneur Hansi Flick.

Les informations indiquent que certains clubs anglais ont bien pris conscience de cette situation après s'être renseignés sur le dossier, et qu'ils attendent de voir si les choses auront changé d'ici au mois de janvier prochain.

La situation de Koundé au sein du Barça a connu un changement majeur par rapport aux saisons précédentes. Après avoir été l'un des joueurs sur lesquels l'entraîneur allemand s'appuyait le plus, son rôle et sa présence ont reculé dès le début de la saison actuelle.

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Eric García s'est en effet imposé comme une doublure fiable au poste d'arrière droit et a su exploiter avec succès les occasions qui se présentaient à lui, reléguant Koundé à un rôle secondaire. Son temps de jeu s'est réduit et il ne jouit plus du statut de joueur titulaire indispensable, un statut qui était encore le sien il y a seulement quelques mois.

Pour autant, le joueur français ne souhaite pas précipiter la moindre décision : sa priorité est de rester au Barça et de regagner la confiance de l'entraîneur. Les informations indiquent que Flick ne prévoit pas de se séparer de Koundé, car il le considère toujours comme un élément important grâce à son expérience, à sa polyvalence et à sa capacité à évoluer aussi bien comme latéral que comme défenseur central.

Cette situation n'est pas passée inaperçue en Premier League : le site « FootballTransfers » a rapporté que cinq clubs anglais suivent son avenir de près, à savoir Chelsea, Arsenal, Manchester United, Manchester City et Liverpool.

Koundé est lié au Barça par un contrat qui court jusqu'en juin 2030, un facteur qui renforce la position du club dans d'éventuelles négociations. Et bien que son nom ait été associé à plusieurs mouvements sur le marché des transferts, il n'existe à l'heure actuelle aucune offre officielle confirmée susceptible de modifier la situation en l'état.



