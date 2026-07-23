Au cœur de l'actualité : Ounahi va-t-il rejoindre Al-Ittihad ?

Le nom du Marocain Azzedine Ounahi reste très présent sur le marché des transferts estival, après avoir de nouveau attiré l'attention grâce à ses prestations remarquables lors des phases finales de la Coupe du monde 2026, devenant ainsi l'un des milieux de terrain les plus convoités du mercato actuel.

Et alors que le nom d'Al-Ittihad revient parmi les clubs désireux de le recruter, la situation actuelle au sein du club soulève de nombreux points d'interrogation quant à la capacité de la formation à conclure l'un des transferts les plus attendus de cet été.

Une forte concurrence européenne

Ounahi, joueur du club espagnol de Gérone, continue de susciter l'intérêt de nombreux clubs, après avoir prouvé sa capacité à faire la différence grâce à sa vision de jeu remarquable, la précision de ses passes et ses mouvements intelligents au milieu de terrain.

L'intérêt ne se limite pas à Al-Ittihad, puisque l'Ajax Amsterdam figure parmi les clubs les plus déterminés à recruter le joueur, aux côtés d'autres clubs qui suivent sa situation avec la formation espagnole.

Selon les rapports, le montant du transfert pourrait osciller entre 10 et 20 millions d'euros, auxquels s'ajouterait un salaire annuel pouvant atteindre 5 autres millions, des chiffres qui font de ce transfert l'un des plus onéreux pour Al-Ittihad à l'heure actuelle.

La crise financière fait obstacle

Mais au regard de la situation au sein d'Al-Ittihad, la conclusion du transfert semble plus complexe qu'elle ne le paraît sur le papier, en particulier dans un contexte où l'on évoque continuellement le manque de liquidités financières dont souffre le club durant le mercato actuel.

Cette crise a déjà eu un impact sur les mouvements de la direction, qui a renoncé à finaliser plus d'un transfert ces dernières semaines, notamment celui d'Abdullah Radif, qui a été interrompu malgré un accord de principe, avant que le club ne se retire faute des liquidités financières nécessaires.

Le nom d'Al-Ittihad a également été associé à plusieurs joueurs à différents postes, sans que le club ne parvienne à conclure le moindre transfert d'envergure jusqu'à présent, ce qui accentue les doutes quant à sa capacité à fournir la contrepartie financière requise pour recruter un joueur du calibre d'Ounahi.

Al-Ittihad parviendra-t-il à renverser la situation ?

Malgré ces éléments, on ne peut écarter Al-Ittihad de la course au recrutement de l'international marocain, surtout si la direction parvient à dégager de nouvelles ressources financières ou à réorganiser ses priorités au cours de la prochaine période.

En revanche, les clubs européens semblent dans une position plus stable pour conclure le transfert, ce qui fait dépendre les chances d'Al-Ittihad de sa capacité à surmonter d'abord sa crise financière, avant de songer à convaincre le joueur de tenter l'aventure en Roshn Saudi League.

Au final, Ounahi demeure l'un des noms les plus en vue du marché des transferts, mais son arrivée à Al-Ittihad, dans les circonstances actuelles, ressemble davantage à un grand défi qu'à un transfert facile.