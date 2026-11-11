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L'équipe de France se déplace chez son homologue italienne, jeudi soir, au stade de San Siro à Milan, dans un affrontement très attendu comptant pour la cinquième journée du groupe 1 de la Ligue A de la Ligue des nations de l'UEFA.

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Les Bleus sont en tête du groupe et se rapprochent de leur qualification pour les quarts de finale.

La chaîne « RMC Sport » a dévoilé la composition probable de l'équipe de France face à l'Italie, qui sera marquée par l'absence du capitaine Kylian Mbappé, avec Désiré Doué au poste de pointe, et derrière lui le duo Bradley Barcola et Michael Olise, tandis que Rayan Cherki assurera la construction du jeu.

La composition probable est la suivante :

Gardien de but : Mike Maignan.

Défense : Adrien Truffert, Jérémy Jacquet ou Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Malo Gusto.

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Milieu de terrain : Adrien Rabiot, Lucas Da Cunha, Rayan Cherki.

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Attaque : Bradley Barcola, Désiré Doué, Michael Olise.

L'absence de Mbappé intervient après la confirmation de son indisponibilité, Zidane ayant annoncé lors de la conférence de presse que le capitaine de l'équipe de France manquera le match face à l'Italie, après avoir ressenti de légères douleurs musculaires, assurant que le staff technique ne voulait pas prendre le risque d'aggraver la blessure, et exprimant son espoir de le récupérer pour le match contre la Turquie dimanche.

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Mbappé manque ainsi un nouveau match avec l'équipe de France, après s'être éloigné des trois précédentes rencontres, à la suite de sa blessure au genou gauche lors de la confrontation face à la Turquie le 25 septembre dernier.

Les absences de la France ne se limitent pas à Mbappé, puisque Zidane a également perdu Aurélien Tchouaméni, Marcus Thuram et Pierre Kalulu pour cause de blessures, tandis que plusieurs autres joueurs sont absents, parmi lesquels Ousmane Dembélé, William Saliba et Jules Koundé.

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Le staff technique a convoqué Senny Mayulu, joueur du Paris Saint-Germain, en équipe A pour pallier l'absence de Tchouaméni, lui dont la convocation en équipe espoirs était initialement prévue, tandis qu'Élie Junior Kroupi a été appelé pour remplacer Thuram, et Saël Kumbedi à la place de Kalulu.

Cette rencontre revêt une grande importance pour l'équipe de France, qui domine le groupe 1 avec 10 points en quatre matches, après trois victoires et un match nul, tandis que l'équipe d'Italie occupe la deuxième place avec 7 points, la Belgique arrivant troisième avec 6 points, et la Turquie ferme la marche sans aucun point.

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L'équipe de France assurera sa qualification pour les quarts de finale si elle évite la défaite face à l'Italie, et décrochera également la première place du groupe ainsi que la qualification en cas de victoire, tandis qu'elle pourra aussi se qualifier en cas de défaite, si la Belgique ne parvient pas à battre la Turquie.

Le match aller entre la France et l'Italie s'était soldé par un match nul 1-1, lors de la rencontre disputée au Stade de France, après l'ouverture du score par Olise pour les locaux, avant qu'Alessandro Bastoni n'égalise pour l'équipe d'Italie.

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La dernière victoire de l'équipe d'Italie face à la France remonte au 6 septembre 2024, lorsqu'elle s'était imposée sur le score de 3-1 au Parc des Princes à Paris, dans le cadre de l'entrée en lice des deux sélections en Ligue des nations.