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Muhammad Sharaf Eldeen
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Au cœur d'une vague d'absences : le onze probable de la France face à l'Italie

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L'équipe de France se déplace chez son homologue italienne, jeudi soir, au stade de San Siro à Milan, dans un affrontement très attendu comptant pour la cinquième journée du groupe 1 de la Ligue A de la Ligue des nations de l'UEFA.

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Les Bleus sont en tête du groupe et se rapprochent de leur qualification pour les quarts de finale.

La chaîne « RMC Sport » a dévoilé la composition probable de l'équipe de France face à l'Italie, qui sera marquée par l'absence du capitaine Kylian Mbappé, avec Désiré Doué au poste de pointe, et derrière lui le duo Bradley Barcola et Michael Olise, tandis que Rayan Cherki assurera la construction du jeu.

La composition probable est la suivante :

Gardien de but : Mike Maignan.

Défense : Adrien Truffert, Jérémy Jacquet ou Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Malo Gusto.

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Milieu de terrain : Adrien Rabiot, Lucas Da Cunha, Rayan Cherki.

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12 nov. 2026

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Attaque : Bradley Barcola, Désiré Doué, Michael Olise.

L'absence de Mbappé intervient après la confirmation de son indisponibilité, Zidane ayant annoncé lors de la conférence de presse que le capitaine de l'équipe de France manquera le match face à l'Italie, après avoir ressenti de légères douleurs musculaires, assurant que le staff technique ne voulait pas prendre le risque d'aggraver la blessure, et exprimant son espoir de le récupérer pour le match contre la Turquie dimanche.

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Mbappé manque ainsi un nouveau match avec l'équipe de France, après s'être éloigné des trois précédentes rencontres, à la suite de sa blessure au genou gauche lors de la confrontation face à la Turquie le 25 septembre dernier.

Les absences de la France ne se limitent pas à Mbappé, puisque Zidane a également perdu Aurélien Tchouaméni, Marcus Thuram et Pierre Kalulu pour cause de blessures, tandis que plusieurs autres joueurs sont absents, parmi lesquels Ousmane Dembélé, William Saliba et Jules Koundé.

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Le staff technique a convoqué Senny Mayulu, joueur du Paris Saint-Germain, en équipe A pour pallier l'absence de Tchouaméni, lui dont la convocation en équipe espoirs était initialement prévue, tandis qu'Élie Junior Kroupi a été appelé pour remplacer Thuram, et Saël Kumbedi à la place de Kalulu.

Cette rencontre revêt une grande importance pour l'équipe de France, qui domine le groupe 1 avec 10 points en quatre matches, après trois victoires et un match nul, tandis que l'équipe d'Italie occupe la deuxième place avec 7 points, la Belgique arrivant troisième avec 6 points, et la Turquie ferme la marche sans aucun point.

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L'équipe de France assurera sa qualification pour les quarts de finale si elle évite la défaite face à l'Italie, et décrochera également la première place du groupe ainsi que la qualification en cas de victoire, tandis qu'elle pourra aussi se qualifier en cas de défaite, si la Belgique ne parvient pas à battre la Turquie.

Le match aller entre la France et l'Italie s'était soldé par un match nul 1-1, lors de la rencontre disputée au Stade de France, après l'ouverture du score par Olise pour les locaux, avant qu'Alessandro Bastoni n'égalise pour l'équipe d'Italie.

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La dernière victoire de l'équipe d'Italie face à la France remonte au 6 septembre 2024, lorsqu'elle s'était imposée sur le score de 3-1 au Parc des Princes à Paris, dans le cadre de l'entrée en lice des deux sélections en Ligue des nations.

Écrit parMuhammad Sharaf Eldeen

Rédacteur en chef de permanence

Résumé Professionnel

Journaliste égyptien pluridisciplinaire, je m’engage à offrir aux lecteurs une vision journalistique complète et rigoureuse. Fort d'une expérience de plus de 13 ans dans les médias écrits et audiovisuels, j’ai collaboré avec les plus grands journaux, plateformes numériques et chaînes de télévision en Égypte et dans le monde arabe. Depuis avril 2017, j’occupe les postes de Chef de vacation (Shift Manager) et Éditeur de desk chez Kooora, le premier site sportif arabe, où j'ai l'honneur d'évoluer au sein d'une équipe de journalistes d'élite.

Je suis passionné par la rédaction d'articles et d'analyses sportives logiques et accessibles — évitant toute complexité superflue — tout en observant la plus grande précision et objectivité. Je suis fermement convaincu que les préférences personnelles n'ont pas leur place dans le travail journalistique ; l'information est une responsabilité, et l'intégrité est la vertu suprême de la profession médiatique.

Parcours Personnel et Philosophie du Football

Mon histoire avec le football a commencé dès l'âge de cinq ans, alors que ma famille, passionnée par ce sport, suivait avec ferveur la Coupe du Monde 1994. Depuis lors, le football fait partie intégrante de ma vie, tant sur le terrain qu'en tant que spectateur.

L'un de mes souvenirs footballistiques les plus marquants de mon enfance est la célèbre finale historique de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Manchester United au Camp Nou, le 26 mai 1999. Alors que le club bavarois menait (1-0), les "Red Devils" ont renversé la situation avec deux buts dans les derniers instants du match. Ce fut la première nuit où j'ai soutenu le Bayern Munich, et le géant allemand occupe toujours une place prépondérante dans mon cœur.

Domaines d'Expertise

Grâce à mon expérience dans divers secteurs de la presse et des médias, je me spécialise particulièrement dans les domaines suivants :

Histoire du Football : Connaissance approfondie de l'histoire du football européen et allemand.

Analyse Tactique : Anticipation des scénarios de match et décryptage tactique.

Scouting : Capacité à repérer les jeunes talents et à analyser leur potentiel technique.

Faits Marquants et Moments Forts

Ma mémoire est riche de nombreux événements footballistiques joyeux, mais le plus important au niveau international reste le sacre du Bayern Munich en Ligue des Champions 2001 face à Valence, marquant ma première grande joie continentale avec le club.

Mon XI de Légende :

Gardien : Manuel Neuer.

Défense : Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Milieu : Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Zinedine Zidane.

Attaque : Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário.

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