Au cœur d'une grande polémique arbitrale : l'Atlético foudroie le Real et accentue les doutes autour de Mourinho

L'Atlético Madrid a remporté le derby de la capitale face au Real Madrid sur le score de 2-1, dans une rencontre qui a débuté de manière équilibrée avant de se solder par la victoire des locaux, après que l'expulsion de Dean Huijsen au début de la seconde période a bouleversé la physionomie du match. L'équipe de Diego Simeone décroche ainsi une victoire précieuse et laisse le Real Madrid avec un retard de 6 points sur le leader, le Barça.

Le derby a été marqué par une vive polémique arbitrale, le Real Madrid ayant contesté l'absence de carton rouge sur plusieurs actions durant la première période, notamment l'intervention de Cuti Romero sur Jude Bellingham, ainsi que celle de Kang-in Lee sur Federico Valverde.

La chaîne du Real Madrid a estimé que les deux joueurs méritaient d'être expulsés, ce qui aurait contraint l'Atlético à terminer la rencontre à 9 joueurs, avant que l'affaire ne se termine par l'expulsion de Huijsen en seconde période, à la suite de l'intervention de la VAR.

Les deux équipes ont abordé la rencontre en sachant que la marge d'erreur était devenue extrêmement réduite, au regard du départ idéal du Barça en championnat. C'est pourquoi les premières minutes ont été prudentes et empreintes de tension, sans réel élan offensif de part et d'autre.

Cette victoire place le Real Madrid (15 points) à 6 points du Barça, tandis que l'Atlético porte son total à 16 points.

L'Atlético s'est appuyé sur un dispositif en 3-4-2-1, alors que le Real Madrid a évolué en 4-2-3-1, avec Arda Güler, Jude Bellingham, Vinicius et Kylian Mbappé en ligne offensive.

Malgré la relative supériorité de l'Atlético dans la possession, sa domination ne s'est pas transformée en réel danger, tandis que le Real Madrid semblait davantage compter sur les transitions et les tentatives d'exploiter les espaces.

Ce constat s'est particulièrement reflété sur Mbappé, resté sans influence tout au long de la première période, puisqu'il n'a touché le ballon que 23 fois et l'a perdu à 8 reprises, sans cadrer le moindre tir en direction du but de Jan Oblak.

En face, les moments offensifs les plus dangereux du Real Madrid sont revenus à Arda Güler, qui a menacé le but d'Oblak d'une frappe lointaine à la 41e minute, mais le gardien a repoussé sa tentative, si bien que la première période s'est achevée sur un score nul et vierge, malgré une possession de 55 % pour l'Atlético.

Mais l'équilibre qui avait régné en première période n'a pas duré longtemps après la pause, le match commençant à changer de manière évidente dès les premières minutes de la seconde période.

Après un arrêt de Courtois sur une frappe de Baena, le moment décisif est survenu lorsque Giuliano Simeone est tombé dans la surface de réparation à la suite d'une intervention de Dean Huijsen.

L'arbitre a accordé le penalty, puis la VAR est intervenue pour revoir l'action, avant que la décision ne se transforme en expulsion de Huijsen, changeant totalement les données du match.

Le Real Madrid s'est retrouvé contraint d'affronter l'Atlético à 10 joueurs durant la majeure partie de la seconde période, ce qui a offert aux locaux une supériorité numérique et davantage d'espaces pour évoluer.

Grimaldo a tiré le penalty, repoussé par Courtois, mais l'Atlético a su profiter du suivi du ballon pour prendre l'avantage.

Ce but n'a pas simplement permis de prendre l'avantage au score : il est survenu à un moment où le Real Madrid se voyait contraint d'attaquer malgré son infériorité numérique, ce qui a offert à l'Atlético davantage d'espaces pour se projeter.

Huit minutes plus tard seulement, l'Atlético a exploité cet avantage et a inscrit le deuxième but par l'intermédiaire de Jonathan David, à l'issue d'une attaque bien construite et d'une passe de Giuliano Simeone, rendant la tâche du Real Madrid encore plus complexe, d'autant que l'équipe n'avait pas montré auparavant une capacité offensive suffisante pour menacer le but d'Oblak de façon continue.

Mourinho a tenté d'intervenir depuis le banc de touche pour ramener le Real Madrid dans la partie, mais les changements n'ont pas suffi à modifier suffisamment le visage offensif de l'équipe.

Bellingham et Mbappé sont restés sans danger, au moment même où l'Atlético se montrait plus à son aise dans la gestion du match, tirant profit de sa supériorité numérique et de son avance au score.

De l'autre côté, Courtois a été l'une des principales raisons du maintien du Real Madrid dans la rencontre, après avoir repoussé une tête de Cuti Romero, puis la défense de l'équipe est intervenue face à une autre tentative de l'Atlético.

À la 79e minute, Yan Diomandé a gâché une occasion d'aggraver le score après s'être présenté seul face à Oblak, mais le gardien a réussi à détourner sa frappe.

À l'approche de la fin, Antonio Rüdiger a redonné espoir au Real Madrid en réduisant l'écart à la 89e minute, après s'être élevé sur un ballon d'un coup franc botté par Bernardo Silva pour l'envoyer au fond des filets. Ce but a fait revenir la tension dans les dernières minutes, notamment avec un Real Madrid porté vers l'avant sur toutes ses lignes en quête de l'égalisation.

Mais l'Atlético a su gérer cette ultime pression et a préservé son avantage jusqu'au coup de sifflet final, réitérant sa domination sur le Real Madrid à domicile et repartant du derby avec trois points qui consolident sa deuxième place.