Un rapport de presse a célébré, ce mardi, une pépite « germano-marocaine » montante, qui a attiré tous les regards dans le championnat allemand de football cette saison.

Selon le site « Foot Mercato », le début de saison du Borussia Mönchengladbach a été très mouvementé : après avoir fermé la marche du championnat allemand avec six défaites consécutives, l'équipe dirigée par l'entraîneur Eugen Polanski a signé vendredi sa première victoire face à Stuttgart sur le score de 3-2, grâce au brio de Wael Mohya.

Le joueur d'origine marocaine, âgé de 17 ans, a inscrit un but et en a offert un autre à Shuto Machino, démontrant que ce jeune meneur de jeu offensif est le pivot de son équipe. Avec trois buts et une passe décisive en huit matchs disputés cette saison, Wael assoit tranquillement son statut de joueur clé de l'équipe, à seulement 17 ans, et cette saison pourrait bien être celle de sa véritable éclosion.

Le nouveau phénomène du championnat allemand

Wael Mohya a rejoint le Borussia Mönchengladbach à l'âge de huit ans. C'est un talent exceptionnel doté d'une maturité précoce remarquable. Grâce à ses qualités techniques élevées, son centre de gravité bas, son excellent contrôle de balle, sa capacité à utiliser habilement ses deux pieds et son efficacité stupéfiante, il a su gagner l'admiration de tout le club.

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À l'âge de 16 ans, 9 mois et 28 jours, il est devenu, à juste titre, le plus jeune joueur de l'histoire de l'équipe première du Borussia Mönchengladbach.

Après avoir été un remplaçant précieux la saison dernière (deux buts et une passe décisive en 17 matchs), le voici désormais qui passe à un tout autre niveau.

Le directeur sportif Roland Virkus a déclaré : « Il remplit parfaitement son rôle de l'un des plus beaux talents montants du Borussia Mönchengladbach. Il a de grandes valeurs, il est issu d'une famille formidable et, bien sûr, nous suivons de près la manière dont il gère cette situation. Cela ne nous inquiète pas. Il est un modèle pour tous ceux qui viendront après lui, et leur montre comment rester humble. »

Dans le même temps, la direction du club allemand cherche à prolonger son contrat qui expire en juin 2028.

Le grand quatuor se dispute le jeune talent

Roland Virkus a ajouté : « Nous sommes en contact avec lui, avec ses parents et avec son agent. Wael est parfaitement calme et se considère, pour ainsi dire, comme un jeune talent prometteur. Mais une chose est claire : il ne jouera pas toute sa vie au Borussia Mönchengladbach. »

Il a poursuivi : « Dégager des revenus grâce aux transferts est incontournable. Et ce n'est pas toujours ce que les supporters ont envie d'entendre. »

De fait, cette situation pousse de nombreux grands clubs à manifester leur intérêt pour le joueur. Selon le réseau « Sky Sport Allemagne », le Bayern Munich est particulièrement séduit.

Toutefois, la course au joueur ne se limite pas au tenant du titre, puisque le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen et Leipzig ont tous manifesté de l'intérêt pour lui.

Un accord cet hiver est peu probable, mais il pourrait s'agir de l'un des transferts les plus marquants de l'été.

La sélection allemande des moins de 21 ans cherche également à recruter Wael Mohya, tandis que la sélection marocaine tente de le convaincre depuis plusieurs mois. Mohya a déclaré dans un entretien avec le magazine « Kicker » en mars dernier : « Oui, il y a eu des contacts, mais je ne peux pas en dire davantage. Je n'ai pas encore pris de décision, et je prends mon temps. »