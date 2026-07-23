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Muhammad Sharaf Eldeen

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Au cœur d'un intérêt du Golfe : les doutes s'accentuent sur l'avenir de la star du Maroc en Europe

N. Aguerd
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Le dossier Akrad revient sur le devant de la scène à Marseille

L'avenir du défenseur marocain Nayef Aguerd pourrait connaître un nouveau rebondissement, au cours de l'actuel mercato estival, alors que resurgit l'hypothèse d'un départ de l'Olympique de Marseille, et ce malgré son arrivée au club l'été dernier, en provenance de West Ham United pour environ 23 millions d'euros.

Le quotidien français La Provence a rapporté que le dossier du départ de l'international marocain est revenu sur le devant de la scène ces derniers jours.

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Le rapport ajoute que les prestations livrées par Aguerd, lors des dernières saisons, lui ont permis de conserver son statut de l'un des défenseurs les plus courtisés sur le marché des transferts, à l'heure où plusieurs clubs cherchent à renforcer leur ligne défensive.

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Il a précisé qu'Aguerd a souffert la saison dernière d'une blessure au niveau du pubis, ce qui a eu un impact sur son nombre d'apparitions et sur son niveau, mais qu'il suscite l'intérêt de plusieurs clubs du Golfe qui suivent sa situation de près, en vue de passer à l'action pour le recruter durant le mercato estival.

Le défenseur marocain est lié à l'Olympique de Marseille par un contrat courant jusqu'en juin 2030, mais des rapports médiatiques ont évoqué l'existence d'une clause libératoire, estimée à environ 15 millions d'euros.

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