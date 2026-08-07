Le championnat turc est devenu l'une des destinations les plus attractives pour les joueurs, lors de l'actuel marché des transferts estival, à la faveur des grandes transactions conclues par les clubs turcs et des salaires colossaux qu'ils offrent aux stars du football.

Selon Mike McGrath, dans le journal britannique « Daily Telegraph », les importants revenus financiers représentent le principal facteur d'attrait du championnat turc.

Le rapport a souligné que le transfert de la star égyptienne, Mohamed Salah, à Trabzonspor est intervenu après des mois durant lesquels son nom avait été associé au championnat saoudien, à la suite de l'annonce de son départ de Liverpool, mais il a finalement choisi de vivre une nouvelle expérience en Turquie.

Il a également relevé qu'un certain nombre des plus grandes stars du championnat saoudien professionnel ont quitté leurs clubs, cet été, après l'expiration de leurs contrats, parmi lesquelles Riyad Mahrez, Georginio Wijnaldum et Chris Smalling, ainsi que Jhon Durán, Marcelo Brozović, Franck Kessié et Abdoulaye Doucouré.

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En revanche, les clubs turcs figurent parmi les plus actifs sur l'actuel marché des transferts, même en comparaison avec les clubs de la Premier League anglaise, puisque Fenerbahçe a recruté Mason Greenwood et Nathan Aké, tandis que Beşiktaş s'est attaché les services de Leandro Trossard, en provenance d'Arsenal.

Le rapport a indiqué que le secret de l'attrait du championnat turc « réside dans la nature des contrats financiers, puisque les salaires des joueurs sont versés nets, c'est-à-dire après déduction des impôts, et non sous forme de salaires bruts avant les prélèvements fiscaux ».

Un salaire faramineux

Le « Daily Telegraph » a précisé que Mohamed Salah percevra au moins 14,5 millions de livres sterling, en tant que rémunération nette annuelle avec Trabzonspor, avant l'ajout des primes, ce qui fait que la valeur de son contrat équivaut, selon les estimations, à plus de 500 000 livres sterling par semaine si on la compare au système fiscal du Royaume-Uni.

Le rapport a rapporté les propos d'un agent de joueurs en Turquie : « Fondamentalement, les joueurs perçoivent leurs salaires nets et n'assument aucune responsabilité fiscale, car le club se charge du paiement des impôts. »

Il a conclu en soulignant que la Turquie n'exonère pas les joueurs de l'impôt sur le revenu, mais que les clubs peuvent prendre en charge ces impôts dans le cadre des contrats des joueurs, ce qui confère au championnat turc un avantage considérable dans la concurrence pour les stars et en fait un concurrent direct du championnat saoudien en matière de niveau de salaires.