Au cœur d'Al-Hilal : une défense héroïque sauve Malcom des rumeurs de départ

Le Brésilien Malcom de Oliveira, ailier d'Al-Hilal, a reçu de grands éloges au milieu des rumeurs de départ qui l'entourent en ce moment.

Malcom a été associé à un départ d'Al-Hilal vers Al-Diriyah, mais l'ailier brésilien a refusé de reconnaître cette affaire et a explosé face aux médias, hier vendredi, à l'issue de la confrontation contre Al-Faisaly lors de la première journée de la Roshn League.

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Sami Al-Jaber, légende d'Al-Hilal, a défendu Malcom dans des déclarations faites lors de l'émission « Nadina », en déclarant : « L'attitude de Malcom est normale, il traverse une période difficile car son avenir est incertain. »

Il a ajouté : « Le départ de Malcom d'Al-Hilal causera une grande perte pour le club, de mon point de vue, car c'est un bon joueur qui possède les solutions même dans ses pires moments. »

Et de conclure : « Si l'on se sépare de Malcom, la direction d'Al-Hilal doit faire venir un transfert meilleur que lui, et non de son niveau. Si le joueur qui arrive est du même niveau, alors il faut conserver l'ailier brésilien, car il nous connaît et nous le connaissons. »