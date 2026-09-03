La fin du mercato a réservé un voyage mouvementé à Nick Woltemade. L’attaquant de 24 ans a quitté Newcastle United dans le cadre d’un prêt pour finalement s’engager avec la Juventus Turin. En coulisses, le feuilleton de son transfert autour de l’international a toutefois pris des proportions bien plus surprenantes qu’on ne le savait jusqu’ici.

Un scénario spectaculaire s’est dessiné au cours des négociations avec le Borussia Dortmund. Pour s’attacher les services du milieu du BVB Felix Nmecha, Newcastle aurait proposé Woltemade comme monnaie d’échange directe. Mais la cour assidue faite à l’attaquant allait même au-delà de la Bundesliga.

Comme le rapporte le média espagnol Mundo Deportivo, Woltemade a également été évoqué au FC Barcelone dans les derniers instants du mercato. Cette offre n’a toutefois suscité aucun enthousiasme chez les dirigeants catalans. Les décideurs ne se sont pas montrés totalement convaincus par cette option.

En outre, le club se trouvait alors déjà dans des négociations avancées concernant une signature du joueur de 29 ans Gabriel Jesus, en provenance d’Arsenal. En parallèle, l’Atlético de Madrid aurait fortement lorgné sur Woltemade, mais, dans sa recherche d’un avant-centre, a finalement opté pour un prêt de Jonathan David en provenance de Turin.

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Lautaro Martinez, de l’Inter Milan, confirme l’intérêt du FC Barcelone

Une autre piste brûlante menant à Barcelone concernait par ailleurs Martinez. Le buteur argentin de l’Inter s’est exprimé pour la première fois publiquement sur les rumeurs d’une offre venue d’Espagne, en marge du « Gran Gala del Calcio » en Italie. Au micro de Sky Italia, le joueur de 29 ans a confirmé les tentatives d’approche.

« Recevoir de telles offres est toujours une source de fierté, car je travaille constamment pour rester au plus haut niveau dans le football. Les informations étaient vraies », a expliqué le capitaine des Nerazzurri. Malgré l’appel de la Catalogne, il est toutefois resté chez son employeur actuel, avec lequel son contrat court encore jusqu’en 2029.

« J’ai toujours dit que je voulais rester à l’Inter, avec mes coéquipiers et nos supporters. Tant qu’ils voudront de moi, je resterai dans ce club », a déclaré Martinez au sujet de son identification avec le club milanais : « Nous savons tous que, dans le monde du football, quand on n’a plus besoin de vous, on vous demande de partir. Jouer pour l’Inter est pour moi une source de fierté, et je suis heureux ici. Je veux rester, continuer à progresser chaque jour et me battre avec l’Inter pour les grands titres. »