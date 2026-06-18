Yuan Wisa, la star de la République démocratique du Congo, a brillé mercredi soir en offrant à son équipe un point précieux face à la sélection portugaise, pourtant riche en talents.

L’attaquant de Newcastle, âgé de 29 ans, a été le héros de la République démocratique du Congo lors du match nul 1-1 face au Portugal au stade NRG de Houston, en phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Sa réalisation, inscrite en réponse à l’ouverture du score de João Neves dès la 6^e minute, a permis aux siens de revenir dans la partie.

Passé par Châteauroux, Angers, Laval, Ajaccio, Lorient et Brentford, il a été sélectionné pour la première fois par la RDC en 2020.

Depuis, il a disputé 40 matchs et inscrit 10 buts sous le maillot des « Léopards ».

Selon le journal « Marca », l’attaquant a failli perdre la vue en 2021 après avoir été victime d’une attaque au liquide inflammable perpétrée par une femme.

Le 2 juillet 2021, il avait déjà fait la une après avoir été victime d’une attaque au liquide inflammable par une femme qui tentait d’enlever sa fille.

Grâce à sa réaction rapide, il a évité la cécité et protégé sa fille d’un enlèvement.

Une femme lui a jeté un liquide corrosif au visage alors qu’il ouvrait la porte de son domicile, provoquant de graves brûlures aux yeux ayant nécessité une intervention chirurgicale. Les médecins lui ont expliqué qu’il avait frôlé la cécité.

Identifiée comme Létitia, l’agresseuse a été arrêtée puis condamnée à 18 ans de prison pour tentative d’homicide, enlèvement d’enfant et tentative d’enlèvement.

L’avocat du footballeur a souligné à l’audience : « Fort heureusement, Yuan n’a pas perdu la vue et, sans sa réactivité, sa fille aurait été enlevée. Wisa souffre encore des séquelles de cette tentative d’enlèvement et de cette agression. Depuis, il s’est employé à montrer qu’il allait bien et il s’efforce de mener au mieux ses activités quotidiennes. Aujourd’hui, lui et sa femme se sentent en sécurité en Angleterre ; ils sont à l’abri de tout danger. »

Malgré la gravité de l’incident, Wissa s’est rétabli et a rejoint le club anglais de Brentford.

Sous le maillot des Bees, il a confirmé son talent en inscrivant 49 buts en 149 rencontres, performance qui a convaincu Newcastle de débourser plus de 55 millions d’euros pour le recruter en 2025.