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Le Real Madrid a tenu à honorer la mémoire de Jesús de Miguel, joueur de Tenerife disparu dans un accident tragique il y a quelques semaines, à l'occasion de la réception du Celta de Vigo au stade Santiago-Bernabéu. Un geste humain et émouvant, marqué par la présence de la famille du joueur sur la pelouse, dans une atmosphère de tristesse et de reconnaissance, et par la participation des dirigeants des deux clubs à la cérémonie organisée avant la rencontre.

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L'initiative s'est déroulée en présence de Florentino Pérez, président du Real Madrid, et de Marián Mouriño, à la tête du Celta de Vigo. Les deux dirigeants ont tenu à accueillir la famille du joueur disparu et à rendre un hommage particulier à sa mémoire. Une scène qui a illustré la solidarité des deux clubs envers ses proches et rappelé que le football dépasse la compétition et les résultats, en laissant une large place aux gestes humains qui rassemblent tous les acteurs du jeu.

Les responsables des deux clubs ont partagé ce moment d'hommage avec la famille de De Miguel sur la pelouse du stade Santiago-Bernabéu. Marián Mouriño, aux côtés de Florentino Pérez, a remis aux proches du joueur disparu un maillot signé par l'ensemble des joueurs de l'équipe. Une initiative symbolique, porteuse d'un message de réconfort et de reconnaissance, qui a traduit la volonté des deux clubs d'honorer sa mémoire et de soutenir sa famille après le drame qui l'a frappée.

L'hommage ne s'est pas limité à la remise du maillot signé. Le stade Santiago-Bernabéu a également tenu à saluer la mémoire du joueur à travers une banderole déployée dans l'une des tribunes, portant l'inscription « Jesús de Miguel, repose en paix », accompagnée de sa photo. Un message poignant accueilli avec respect par le public, qui a transformé la rencontre en un moment exceptionnel, mêlant tristesse et fidélité, loin des considérations sportives.

La cérémonie a aussi été marquée par une minute de silence observée par l'assistance en mémoire de De Miguel, une tradition qui reflète le respect du monde du sport envers les disparus et permet aux supporters de s'associer à leur souvenir, avant le coup d'envoi. La photo du joueur est également apparue à la porte numéro 9 du stade, parmi les marques de fidélité que le Real Madrid a tenu à organiser pour honorer son nom devant les supporters du club, dans l'un des hauts lieux du football européen.

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Ce geste intervient quelques semaines après la disparition du joueur dans un accident tragique. Il remet en lumière l'émotion suscitée par son absence dans son entourage sportif, le Real Madrid et le Celta de Vigo ayant tenu à s'associer à l'hommage rendu à sa mémoire, malgré l'enjeu sportif qui les opposait sur le terrain.

La présence de sa famille au Bernabéu revêtait une signification particulière : elle lui a offert l'occasion de raviver son souvenir, entourée de la reconnaissance du public et des officiels, dans une scène empreinte de réconfort et de respect.