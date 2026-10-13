Tout a commencé par de la frustration. Le 19 août, le FC Barcelone voulait une nouvelle fois présenter Joao Cancelo comme recrue. En tenue complète, avec un maillot floqué du numéro « 2 », l’international portugais a traversé le Camp Nou avant le Trophée Joan Gamper. Il trépignait, pour ainsi dire, à l’idée de se présenter aux supporters aux côtés du champion du monde, champion du monde Rodri, recruté peu auparavant.

Mais rien ne s’est passé comme prévu ce soir-là, en marge de la victoire 2-1 contre Al-Ahly. Juste avant que Cancelo ne foule la pelouse, on l’a rappelé. Une vidéo a montré le défenseur furieux gesticulant dans les couloirs, levant les bras au ciel avant de regagner le vestiaire d’un pas rageur. Plus tard, il a pris place en tribune, en tenue de ville.

En cause : les dirigeants barcelonais s’étaient efforcés jusqu’au dernier moment de finaliser le transfert de Cancelo à temps. Mais les documents n’étaient pas prêts et certains obstacles administratifs restaient à surmonter. Le défenseur a donc dû patienter encore un peu avant d’être officiellement annoncé comme recrue du champion d’Espagne, le lendemain.

Des formalités administratives, Barcelone et la dernière ligne droite mouvementée d’un transfert de Cancelo : cela rappelle quelque chose ! À la mi-janvier déjà, un problème était survenu lorsque le Barça avait voulu emprunter de nouveau le joueur pour six mois à son club d’alors, Al-Hilal, en Arabie saoudite. Les Blaugrana avaient officiellement confirmé le transfert sur leurs réseaux sociaux, avant de retirer leurs annonces peu après. Le club avait reconnu du bout des lèvres dans As avoir annoncé officiellement la signature de Cancelo trop tôt, « sans avoir réglé tous les détails importants du transfert ».

Comme durant l’été, l’épisode de janvier a rapidement connu une fin heureuse et, peu après, Cancelo faisait officiellement partie de l’effectif de l’entraîneur Hansi Flick. Pour la troisième fois au total, d’ailleurs : lors de la saison 2023/24, le Barça l’avait déjà fait venir en Catalogne sous forme de prêt, à l’époque en provenance de Manchester City. Cette fois, toutefois, l’opération est censée s’inscrire dans la durée.

Jusqu’à quand Joao Cancelo est-il sous contrat avec le FC Barcelone ?

Cancelo et son influent agent Jorge Mendes auraient mis Al-Hilal au pied du mur et obtenu la résiliation de son contrat avec le club de premier plan de la Saudi Pro League. Cancelo a notamment séché le stage de préparation et aurait dit au directeur sportif du Barça, Deco, « que soit je rejoindrais Barcelone, soit je ne jouerais pas pendant un an. Je me suis toujours identifié à ce club. » Il a ensuite rejoint le club sans indemnité de transfert et signé un contrat courant jusqu’en 2029.

Pour parvenir enfin à y voir clair sur son avenir à long terme, il s’est appuyé sur ses deux principes essentiels : la foi et la résilience. Pour Cancelo, ils ne sont pas négociables. Il se les est donc fait tatouer sur la nuque en anglais (« Faith », « Resilience »), accompagnés d’une croix.

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Grâce à son expérience à Barcelone, la recrue n’a pratiquement pas eu besoin de temps d’adaptation. Alors que le départ canon du tenant du titre dans cette nouvelle saison de Liga pousse tout le monde au Barça à s’extasier sur le génie de Lamine Yamal, l’incroyable efficacité de Raphinha devant le but, la vitesse des recrues Karim Adeyemi et Anthony Gordon ou la sûreté technique de Rodri au milieu, la contribution de Cancelo aux performances exceptionnelles des Blaugrana ne saurait être surestimée.

Le joueur de 32 ans a disputé sept des huit matches officiels et a débuté trois des quatre dernières rencontres. Il a également été impliqué sur trois buts. La polyvalence de Cancelo est remarquable, même si elle n’a rien de nouveau. Cette saison, Flick l’a déjà utilisé à son poste habituel de latéral droit, sur le côté gauche de la défense et comme ailier droit. Sa qualité de touche de balle, sa vision du jeu et l’intelligence de ses déplacements lui permettent de s’intégrer parfaitement aux rouages bien huilés de son équipe. Son entraîneur loue la « technique fantastique » et la « grande passion » qu’il apporte au jeu du Barça.

Joao Cancelo enchaîne les buts de rêve

Cancelo a récemment confirmé son excellente forme durant la trêve internationale XXL, en marquant pour le Portugal contre le Danemark (4-2) et la Norvège (2-1). Il compte donc trois buts en matches officiels cette saison, tous absolument splendides. Le premier était une frappe lointaine sous la barre pour le Barça lors du festival offensif contre le Racing Santander (7-2), à la mi-septembre. Le tir a été mesuré à 128,5 km/h et élu but du mois en Liga.

Sous le maillot portugais, contre le Danemark, il a ensuite conclu une belle passe dans la surface d’un lob techniquement difficile à réaliser au-dessus du gardien Mads Hermansen, sorti à sa rencontre. Quelques jours plus tard, face aux Norvégiens, il a repris à 17 mètres un ballon qui rebondissait, le laissant glisser sur son pied droit avant de l’expédier dans la lucarne. Cerise sur le gâteau : l’ancien joueur de Benfica a reçu une ovation debout des spectateurs de l’Estadio do Dragao, à Porto. Autant d’exemples qui montrent à quel point Cancelo déborde actuellement de confiance.

Au Bayern Munich, Cancelo n’avait montré une telle forme qu’à de très rares occasions. Fin janvier 2023, le club munichois l’avait recruté en prêt auprès de Manchester City, à la surprise générale. D’abord considéré comme un coup sur le marché des transferts, ce recrutement s’était finalement révélé être un prêt satisfaisant, ni plus ni moins. Durant la seconde moitié de saison agitée du Bayern, sous Julian Nagelsmann puis son successeur Thomas Tuchel, les performances de Cancelo n’avaient pas atteint le plus haut niveau. Un but et sept passes décisives en 24 matches restent néanmoins un bilan tout à fait honorable.

Et tout de même, l’histoire s’était bien terminée : lors de la dernière journée, le Bayern avait remporté le titre au terme d’un dénouement dramatique dans son duel à distance avec le Borussia Dortmund. Il était toutefois devenu assez vite évident que le club n’exercerait pas son option d’achat de 70 millions d’euros. Le montant était certes élevé, mais les dirigeants bavarois n’avaient pas non plus tenté de le négocier à la baisse. Il se disait que tout le monde au club n’était pas convaincu par Cancelo et, selon Bild, son tempérament, qui se manifestait parfois par de l’imprévisibilité, suscitait également des réserves (Pep Guardiola pourrait sans doute le confirmer). Cancelo est donc brièvement retourné à Manchester, après des adieux plutôt froids du club le plus titré d’Allemagne, qui lui a consacré deux phrases sur X.

Pourquoi le Bayern Munich n’a-t-il pas recruté définitivement Joao Cancelo ?

Tuchel avait expliqué plus tard cet été-là que le départ de Cancelo n’avait « aucune raison sportive », « car c’est un footballeur fantastique ». Le Bayern estimait toutefois être bien pourvu aux postes de latéraux après l’arrivée sans indemnité de transfert de Raphaël Guerreiro. Alphonso Davies était lui aussi rétabli après une longue absence, tandis que Josip Stanisic, un jeune joueur talentueux formé au club, était disponible. « C’était donc une question de postes et de finances », avait déclaré Tuchel.

Cancelo a lui-même confié plus tard que son passage en Allemagne avait été « plus difficile que prévu » : « Je pensais que la Bundesliga était plus facile qu’elle ne l’était et que le Bayern dominait beaucoup plus, surtout parce qu’il avait remporté dix titres d’affilée. » Il gardait de bons souvenirs du club : « C’est un club qui m’a beaucoup apporté pendant les six mois que j’y ai passés. J’ai côtoyé de grands joueurs et le club est spectaculaire. »

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Munich ne reste donc qu’un bref chapitre dans la carrière mouvementée de Cancelo. Le joueur a parcouru le monde en évoluant à un niveau plutôt élevé et a également porté, outre les maillots des clubs déjà cités, ceux de Valence, de la Juventus et de l’Inter Milan. Il est devenu le premier professionnel à remporter le championnat dans quatre des cinq grands championnats européens.

Il avait toutefois rarement été aussi bon qu’actuellement. Et il n’est de toute façon plus question de frustration pour le moment, même si Flick lui a accordé un peu de repos le week-end dernier lors de la victoire 3-0 contre Getafe, après ses quatre (longues) apparitions avec le Portugal. Un programme particulièrement exigeant attend désormais Barcelone : après son déplacement chez Galatasaray en Ligue des champions mardi soir, Cancelo et ses coéquipiers affronteront, au cours des presque quatre semaines suivantes, le Real Betis, le PSG, le Real Madrid, le Deportivo Alavés, Aston Villa et l’Atlético de Madrid.

Les statistiques de Joao Cancelo :