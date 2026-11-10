Les supporters de Manchester United ont adressé un message d'avertissement à l'Argentin Mauricio Pochettino, sélectionneur de l'équipe des États-Unis, alors que des informations font état de son rapprochement avec le poste d'entraîneur de Manchester United.

L'avenir de Michael Carrick avec Manchester United est désormais menacé, en raison du recul des résultats de l'équipe cette saison, et certaines informations évoquent une décision de la direction de le limoger, tout en étudiant plusieurs autres options, parmi lesquelles Pochettino.

Mais le nouvel entraîneur de Manchester United (en cas de limogeage de Carrick) devra affronter une malédiction d'un genre particulier, dont le protagoniste est le Néerlandais Matthijs de Ligt.

Le journal « The Sun » a affirmé que l'étonnant historique de Matthijs de Ligt avec les entraîneurs allait probablement se poursuivre.

Prochains matchs LIV Premier League 11:30 MUN

Le journal a expliqué que le Néerlandais avait eu un entraîneur différent au début de chaque saison de sa carrière, et les supporters de United mettent en garde le candidat le plus probable, Mauricio Pochettino, à ce sujet.

Si cette « malédiction » se poursuit, cela signifie que Carrick partira, mais aussi que son successeur ne restera pas la saison prochaine.

Il semble que le temps de Michael Carrick soit terminé, et que l'heure soit venue pour de Ligt de passer au douzième entraîneur de sa carrière.

Mais pour que le possible nouvel entraîneur Pochettino évite ce que l'on appelle la malédiction du Néerlandais, les supporters ont réclamé la vente du défenseur central.

L'un d'eux a écrit : « Au diable cet homme, il me met en colère à chaque fois. Vends-le vite, Pochettino. »

Un autre a ajouté : « Pochettino, je suis vraiment désolé par avance », tandis qu'un troisième a dit : « Débarrassez-vous de lui, haha. »

Un quatrième a publié : « Pochettino croise de Ligt à Carrington et comprend qu'il est le suivant. »

De Ligt a rejoint Manchester United en provenance du Bayern Munich en 2024, et n'a disputé que 42 matchs de championnat depuis lors.

Il s'est retrouvé de temps à autre au cœur de l'attention et dans la salle de soins, sa blessure la plus importante étant une blessure au dos la saison dernière, qui l'a éloigné des terrains pendant 276 jours.

Pochettino est désormais considéré comme le candidat le mieux placé pour prendre en main l'entraînement de Manchester United, et il serait enthousiaste à cette perspective.

Plusieurs raisons font de lui un candidat parfaitement adapté au banc de Manchester United, car son historique dans le développement de joueurs comme Cole Palmer, Son Heung-min et Harry Kane signifie qu'il pourrait être en position idéale pour tirer le meilleur des joueurs de Manchester United qui n'ont pas fourni le rendement attendu.