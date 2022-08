"J'attends plus du projet de jeu de Clement", Edouard Cissé juge le début de saison de l'AS Monaco

Le style de jeu de Clement, les débuts compliqués de Minamino, l'absence de buts de Ben Yedder en Ligue 1 : Cissé juge le début de saison de l'ASM.

Ancien joueur de l'AS Monaco, club avec lequel il a atteint la finale de la Ligue des champions en 2004, Edouard Cissé est aujourd'hui consultant pour Prime Video. Dans les colonnes de Nice-Matin, il analyse le début de saison de l'ASM, délivrant les bons et les mauvais points.

Edouard Cissé est déçu par le début de saison des Monégasques mais plus par le niveau de jeu affiché que par les résultats : « Monaco a pris Philippe Clement en janvier dernier pour avoir des résultats rapides. C'est ce qu'il a fait, sans développer un jeu extraordinaire mais en s'appuyant sur une bonne assise défensive et un gros réalisme. L'ASM a pris les points qu'il fallait prendre. Sauf qu'aujourd'hui, j'attends plus du projet de jeu de Clement en ce début de championnat, avec une équipe qu'il a, je pense, façonnée. Sans partir à l'abordage, je m'attendais à un jeu un peu plus ambitieux avec des défenseurs qui relancent un peu plus proprement et un milieu avec un peu plus de maîtrise. Que tout soit un peu plus cohérent et libéré. »

« Il y a la matière pour jouer un meilleur football. On tombe sur les joueurs offensifs mais je ne les trouve pas spécialement bien servis. Bien sûr, ce n'est pas évident de marquer son empreinte en six, sept mois, mais c'est à la fois peu et beaucoup pour un entraîneur », ajoute-t-il.

Edouard Cissé estime par ailleurs que les critiques envers Takumi Minamino, arrivé cet été en provenance de Liverpool sont trop sévères et demande de la patience à son égard : « Je suis ce que fait Takumi Minamino, car c'est un joueur qui me plaisait bien à Liverpool. Tout le monde le torpille un peu. Il est arrivé avec l'étiquette d'un gros transfert, mais ce n'est pas étonnant qu'il ait besoin d'un peu de temps. Il a besoin d'un collectif huilé, d'être proche des attaquants. Qu'on coure un peu pour lui afin qu'il ait plus de liberté. Ça va venir. »

Il garde également entièrement confiance en Wissam Ben Yedder qui n'a pas encore marqué en Ligue 1 cette saison : « Humainement, il est exemplaire. Vu son statut, quand il sort au bout de 17 minutes contre Rennes car il y a une expulsion, alors qu'il est censé être le capitaine, ce n'est pas évident. Il l'a fait sans broncher, sans s'épancher dans les médias. C'est classe. Il apporte beaucoup. Et puis c'est un buteur de nature et d'essence. Il va encore marquer beaucoup de buts cette saison parce qu'il a ça dans le sang. »