Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Publicité
Explore Betting on GOAL
imago-sport-1085119842.jpgIMAGO
Mohamed Saeed
Traduit par

« Attendez simplement que mon heure arrive ! » : Lamine Yamal fait une promesse au sujet du Ballon d’Or, la star du FC Barcelone refusant de renoncer à la plus prestigieuse récompense individuelle du football

Suivez GOAL sur Google

La pépite du FC Barcelone Lamine Yamal est sortie du silence après la récente cérémonie du Ballon d’Or, où il a vu Harry Kane repartir avec la distinction individuelle la plus prestigieuse du football. Le jeune prodige, qui a fait sensation sur la scène mondiale au cours des dix-huit derniers mois, ne se laisse pas décourager par ce résultat et vise à dominer le football à l’avenir.

Publicité

Yamal reste patient malgré sa déception lors du gala

L’ascension de Yamal a été fulgurante, mais le jeune Espagnol devra encore attendre son premier Ballon d’Or, Harry Kane ayant remporté la récompense suprême du football mondial. Malgré l’immense engouement autour de sa candidature, le joueur formé à La Masia a pris la parole sur les réseaux sociaux pour revenir sur la soirée avec une maturité remarquable pour son jeune âge. Il voit manifestement loin et considère son parcours actuel comme le simple début d’une carrière riche au plus haut niveau du football professionnel.

« Cela viendra ; les bonnes choses prennent du temps. J’ai confiance dans le chemin que je construis. Sans précipitation, avec espoir et avec la sérénité de savoir qu’un jour mon heure viendra », a écrit le jeune attaquant sur son compte Instagram. La publication a déjà suscité de nombreuses réactions parmi les supporters du Barça, qui voient en l’ailier le successeur spirituel de Lionel Messi.

Place désormais aux succès du FC Barcelone

Si la récompense individuelle est revenue au capitaine de l’Angleterre, Yamal a rapidement tenu à saluer ceux qui sont montés sur le podium lors de cette cérémonie fastueuse. Plutôt que de s’attarder sur ce qui aurait pu être, il a exprimé son envie de se reconcentrer sur le championnat et d’aider l’équipe de Hansi Flick à poursuivre sur sa lancée.

L’adolescent a conclu sa déclaration publique en affichant clairement ses priorités : « Félicitations aux lauréats, je me concentre à nouveau sur ce qui compte : faire gagner le FC Barcelone à nouveau. » Un message destiné à mobiliser un effectif qui cherche à redevenir la force dominante du football espagnol.

Publicité
Publicité

Une étoile montante du football mondial

Le simple fait qu’un joueur de son âge ait été cité parmi les prétendants à une récompense aussi prestigieuse en dit long sur son influence dans le football actuel. Après un été durant lequel il a contribué à mener l’Espagne à la gloire sur la scène internationale, sa cote n’a jamais été aussi élevée, même si les votants du Ballon d’Or ont choisi l’expérimenté Kane cette fois-ci. La lutte pour les prochaines éditions du trophée s’annonce déjà intense, Yamal occupant une place centrale aux côtés d’autres jeunes talents désireux de marquer la prochaine ère du football européen.

Prochains matchs
BAR

BAR

LaLiga

31 oct. 2026

ALA

ALA

Pour Barcelone, pouvoir compter sur un joueur aussi déterminé représente un atout considérable alors que le club doit gérer un calendrier exigeant dans plusieurs compétitions. Le club a beaucoup investi dans son centre de formation, et voir Yamal gérer avec autant de sérénité la pression de la scène mondiale confirme le bien-fondé de sa stratégie à long terme.

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »