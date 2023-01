Atteint d’une tumeur en juillet, Haller va faire son retour sur les terrains

Atteint d'une tumeur aux testicules, Sébastien Haller a annoncé son retour à la compétition en 2023.

L’année 2022 s’était très mal terminée pour Sébastien Haller. Transféré pour 35 millions d’euros au Borussia Dortmund après un excellent passage à l’Ajax Amsterdam (47 buts en 65 matches), l’international ivoirien se faisait une joie de retrouver le championnat allemand, dans lequel il avait déjà brillé avec l’Eintracht Francfort entre 2017 et 2019. Mais la joie fut de courte durée puisqu’en juillet 2022, quelques temps après son transfert, l’attaquant de 28 ans a appris qu’il était victime d’une tumeur aux testicules, l’obligeant à passer par la chimiothérapie et même par une opération pour s’en débarrasser.

Haller a repris l’entraînement avec Dortmund

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que 2023 commence de la meilleure des manières pour l’ancien Ajacide. Ce lundi, Haller a partagé une photo de lui sur ses réseaux sociaux, le sourire aux lèvres en salle d’entraînement, avec une bonne nouvelle à annoncer. « Bonne année à tous ! Et elle commence très bien pour moi car elle est synonyme de retour sur les terrains ! 2022 n’a pas été l’année la plus simple mais elle m’a préparée pour relever tous les nouveaux challenges que vont m’offrir 2022. Hâte de tous vous revoir », a-t-il publié.

Actuel 6ème de Bundesliga, le BVB, qui n’a plus joué en match officiel depuis près de deux mois, ne reprendra sa saison que le 22 janvier par la réception d’Augsbourg en championnat. Entre temps, ils affronteront successivement Düsseldorf et Bâle en match amical, de quoi laisser le temps à Haller de revenir dans sa meilleure forme possible.