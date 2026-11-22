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Luciano Spalletti a franchi un cap historique dimanche sur le banc de la Juventus en dirigeant son 600e match de Serie A. L’entraîneur a profité de l’occasion pour répondre aux spéculations sur son avenir après la démonstration de son équipe en seconde période face à Venezia, à l’Allianz Stadium.

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Spalletti franchit un cap sous pression

L’entraîneur de la Juventus, Spalletti, a fêté son 600e match sur un banc de Serie A par une large victoire 4-0 contre Venezia , mais l’après-midi avait commencé dans une ambiance bien plus hostile. Les supporters de la Juventus ont sifflé leur équipe à la mi-temps, alors que rien ne laissait présager un résultat aussi convaincant face à la formation de Davide Nicola.

Interrogé sur son avenir et ses objectifs après avoir atteint ce cap important dans le football italien, l’ancien entraîneur de Naples a choisi de répondre aux rumeurs avec humour. « Avec tout ce que les gens racontent, quel est votre objectif de carrière après 600 matches ? Atteindre le 601e, voilà la réponse, car tout peut arriver dans le football », a-t-il plaisanté devant les médias après la rencontre.

Woltemade donne l’impulsion

Le tournant du match est survenu à la mi-temps, lorsque Nick Woltemade est entré en jeu à la suite d’une blessure de Kerim Alajbegovic. Le remplaçant s’est immédiatement illustré en ouvrant le score après avoir récupéré une frappe manquée de Weston McKennie qui lui est revenue dans les pieds. Son but a lancé une spectaculaire métamorphose : Teun Koopmeiners a doublé la mise, puis Juan Cabal a inscrit le troisième but de la tête. Randal Kolo Muani a ensuite porté le score à 4-0 sur un penalty qu’il avait lui-même obtenu.

L’entraîneur a rapidement salué le changement d’état d’esprit de ses joueurs après la pause, soulignant que l’équipe avait enfin adopté une approche collective qui lui avait manqué pendant les 45 premières minutes. « Ils sont revenus en seconde période en faisant des choix, en prenant des décisions, avec davantage de fluidité dans les passes et en essayant de jouer avec une idée collective », a déclaré Spalletti à DAZN Italia.

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Résoudre l’équation Kolo Muani

Malgré le but de Kolo Muani, Spalletti a reconnu que l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain s’adaptait encore à un rôle qui ne correspond pas naturellement à ses instincts. « Je suis d’accord pour dire que Kolo Muani se sent plus à l’aise à gauche, mais j’ai besoin de quelqu’un qui puisse jouer avant-centre avec tous ces matches », a expliqué l’entraîneur au sujet de son dispositif tactique. Cette victoire était également cruciale pour la Juventus, qui porte son total à 21 points et remonte à la sixième place du classement, à cinq points de Como, quatrième.

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Spalletti a détaillé les problèmes d’effectif qui limitent ses choix, rappelant que plusieurs autres ailiers, comme Nico Gonzalez, Francisco Conceicao et Edon Zhegrova, sont en concurrence pour les postes sur les côtés. « Je dois donc le stimuler, lui montrer qu’il peut faire cela dans l’axe, mais il doit créer cet espace par son attitude pour pouvoir s’y engouffrer. Quand il reçoit le ballon avec un adversaire dans son dos, il a montré que ce n’est pas quelque chose qu’il aime, mais il peut se placer ainsi plutôt que de simplement rester immobile en attendant de recevoir le ballon », a-t-il ajouté.

Allier éclairs de génie et régularité

L’entraîneur a également mêlé éloges et critiques à l’égard d’Edon Zhegrova, dont la prestation a incarné les deux visages de la Juventus. Zhegrova a joué un rôle déterminant dans la création d’occasions, mais a aussi frustré le staff technique par des moments de négligence défensive. Une semaine chargée attend désormais la Juventus, qui recevra Omonoia jeudi en Ligue Europa avant de se déplacer à Como dimanche.

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« Zhegrova est un joueur incroyable, car il fait parfois des choses que lui-même ne peut pas expliquer. Il a ce génie et, quand cela paraît impossible, il sort un geste qu’on ne trouve dans aucun manuel de tactique. Pourtant, il lui arrive de se promener, de décrocher du match et de perdre le ballon, comme lorsque Bremer a dû venir réparer son erreur. Avoir la bonne attitude dans le football devient fondamental, car quelques actions ne suffisent pas : il faut être régulier tout au long du match », a conclu Spalletti.