La Ligue espagnole a lancé une attaque virulente contre la Premier League anglaise, accusant ses clubs de s'appuyer sur un modèle économique « fondé sur les pertes » qui provoque une inflation sans précédent au sein du marché des transferts, après que les clubs de Premier League ont creusé l'écart en matière de dépenses avec le reste des championnats européens durant le mercato estival.

Les chiffres du marché des transferts ont révélé que les clubs de la Liga ont dépensé environ 748 millions d'euros cet été, contre près de 4 milliards d'euros dépensés par les clubs de la Premier League anglaise, un écart financier colossal qui reflète la différence de modèle économique entre les deux compétitions.

Javier Gómez, directeur général exécutif de la Liga, a déclaré dans des propos accordés au journal « El Mundo » : « Le modèle espagnol repose sur les académies, alors que le modèle de la Premier League est fondé sur les pertes. »

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Il a ajouté : « Si les revenus de la Premier League anglaise représentent le double de ceux de la Liga ou de la Bundesliga, il serait logique qu'elle dépense environ 1,5 milliard d'euros, or elle en dépense près de 4 milliards. Cet argent ne provient pas des revenus, mais des propriétaires, et c'est un modèle fondé en permanence sur les pertes, qui crée une inflation dans l'ensemble du secteur du football. »

Gómez a souligné que l'écart ne se limite plus aux grands clubs, expliquant que les sept clubs les plus dépensiers au monde cet été appartiennent tous à la Premier League, tandis que le Real Madrid arrive huitième et le FC Barcelone dixième. Il a même précisé qu'Ipswich Town, tout juste promu en Premier League anglaise, a dépensé près de 200 millions d'euros, un chiffre difficile à atteindre pour la plupart des clubs espagnols.

Les responsables de la Liga ont affirmé que les règles de contrôle financier appliquées par la Ligue depuis des années visent à garantir la pérennité financière des clubs, estimant que les dépenses anglaises financées par l'argent des propriétaires font grimper les prix des joueurs et affectent négativement le marché des transferts dans les différents championnats européens.

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