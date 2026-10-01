L'Espagnol Pep Guardiola, ancien entraîneur de Manchester City, a essuyé de vives critiques après avoir apporté son soutien au club anglais, condamné par la Premier League.

La Premier League a annoncé qu'une commission indépendante avait reconnu Manchester City coupable de l'ensemble des infractions liées à la violation des règles du fair-play financier de la compétition sur 9 saisons, entre 2009/2010 et 2017/2018, ainsi que de trois des quatre chefs d'accusation relatifs à son manque de coopération avec l'enquête de la ligue.

L'enquête couvre deux des saisons passées par Guardiola au club anglais, dont celle au cours de laquelle il a remporté son premier titre en Premier League.

Dans un article au vitriol publié par le journal « The Times », l'un des quotidiens les plus prestigieux du pays, l'auteur Matthew Syed a évoqué l'héritage « entaché » de l'entraîneur espagnol et s'est demandé s'il était un imposteur, en ayant connaissance des infractions, ou s'il manquait de clairvoyance pour ne pas les avoir remarquées.

Il a écrit : « Nous savons désormais qu'il a dirigé un club corrompu, porté par des contrats corrompus, financé par des entreprises corrompues, et durant ce que nous pouvons maintenant appeler une ère corrompue. »

L'auteur de l'article s'est interrogé, après avoir évoqué un montant de plus d'un milliard d'euros dépensé par Manchester City au cours de ces quelque dix années : « Il y a deux possibilités. Soit Pep savait, et dans ce cas il n'est ni un visionnaire ni une légende, mais un simple imposteur, soit il ne savait pas, et dans ce cas il est l'homme le moins clairvoyant qui soit. Je ne suis pas un expert-comptable judiciaire, mais j'ai mis en doute les arrangements financiers de Manchester City pendant plus d'une décennie, malgré les insultes et les menaces incessantes. Pep n'a-t-il rien vu ? Est-il aveugle ? »

Le journaliste a affirmé : « Bien sûr, il existe une troisième option : l'hypocrisie. »

Il a conclu : « Nul doute que Guardiola est un grand stratège qui a connu le succès dans de nombreux clubs, mais soyons francs, son héritage restera cantonné à son passage à l'Etihad Stadium, où ce sont les comptables qui ont fait la véritable magie, et non l'entraîneur. »

Guardiola affiche son soutien total à Manchester City

Guardiola a publié hier mercredi sa première déclaration après l'annonce de la condamnation de City, exprimant son soutien au club anglais où il a passé neuf saisons et remporté tous les titres possibles, dont six titres en Premier League et un en Ligue des champions.

Guardiola a déclaré : « Je veux que chaque supporter de Manchester City sache que je suis là, plus que jamais. J'ai toujours soutenu, je soutiens et je soutiendrai toujours mon club, son propriétaire, son président, Ferran, les joueurs, le staff technique, Enzo, et vous, nos formidables supporters. Laissez-moi vous l'assurer : nous surmonterons cette épreuve ensemble. Je vous aime tous. »