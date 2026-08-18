Le transfert de Rodri au Barça a suscité des réactions de colère dans les milieux madrilènes, après que le milieu de terrain espagnol a tranché sur son avenir et choisi de rejoindre le club catalan, préférant son projet à l'offre du Real Madrid.

Parmi les commentateurs les plus en vue au sujet de la décision de Rodri figurait le journaliste Tomás Roncero, connu pour son attachement au Real Madrid, qui a abordé le dossier dans le journal espagnol « As » sur un ton empreint d'émotion et de dureté, exprimant son regret de voir la star de la sélection espagnole ne pas rejoindre le club merengue.

« Rodri est à nous » : une admiration qui n'a pas masqué la déception

Roncero a entamé son propos en soulignant le statut de Rodri, le considérant comme l'une des figures majeures du football espagnol, et a déclaré : « Il y avait le meilleur joueur de la sélection, le meilleur joueur de la Coupe du monde, notre Rodri. C'est moi qui le dis, notre Rodri. Je l'aimerai toujours. »

Le journaliste madrilène a insisté sur le fait que le Real Madrid, selon les informations sur lesquelles il s'appuyait, était parvenu à un accord financier avec le joueur, affirmant que le club merengue avait offert tout ce qu'il fallait pour boucler l'opération.

Il a déclaré dans une vidéo publiée par « As » : « Le Real Madrid a tout fait à la perfection, il a présenté une offre qu'on ne peut pas refuser, avec un contrat colossal. Tout était parfait. »

Les appels du Barça ont changé la destination de Rodri

Roncero estime que le cours du dossier a changé après l'intervention de la direction du Barça et de plusieurs personnalités influentes autour du joueur, évoquant les appels de Deco, Joan Laporta et Hansi Flick, ainsi que l'influence de Pep Guardiola, son ancien entraîneur à Manchester City.

Il a déclaré dans ce contexte : « Deco appelle, puis Laporta, et Flick, et Guardiola, il a aussi été à l'Atlético... Comment veux-tu aller au Real Madrid, Rodri ? »

Bien qu'il reconnaisse que la décision de Rodri puisse être liée à ses sentiments personnels, Roncero a exprimé un profond regret quant à l'occasion qu'il estime perdue pour le joueur.

Il a ajouté : « Il a laissé filer le paradis, mon vieux. Jouer au Real Madrid, c'est le paradis. »

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« Au Barça, il n'y a pas de pression »

Roncero est passé à une comparaison directe entre les deux projets, estimant que le Real Madrid dispose d'un avantage évident, en particulier sur le plan européen.

Il a déclaré : « Au Barça, il n'y a pas de pression. Cela fait 11 ans qu'il n'a même pas disputé une finale de Ligue des champions. »

En revanche, il a évoqué le palmarès européen du Real Madrid sur un ton ironique, en disant : « Au Real Madrid, les trophées européens nous tombent presque des poches. »

Il ne s'est pas arrêté là, se moquant des conditions dans lesquelles Rodri va se retrouver au Barça, faisant référence au fait de jouer au stade de Montjuïc dans la période à venir, en disant : « Tu joueras à Montjuïc, dans un stade entièrement à ciel ouvert, avec un froid mortel en hiver, tandis que le Santiago-Bernabéu sera là, climatisé, ultramoderne et magnifique. »

Roncero estime que le Barça pourrait offrir à Rodri une chance de rivaliser sur le plan national, mais il doute de sa capacité à atteindre le grand objectif européen.

Il a déclaré : « Là-bas, tu ne gagneras pas ta deuxième Ligue des champions », après le premier titre qu'il a remporté avec Manchester City grâce à son but en finale contre l'Inter Milan en 2023.

Le maillot de l'Espagne les réunit malgré le désaccord

Malgré sa déception face à la décision de Rodri, Roncero a conservé un ton empreint d'émotion en évoquant la relation du joueur avec la sélection espagnole, affirmant que sa position à son égard ne changera pas.

Il a déclaré : « Je continuerai à porter ton maillot numéro 16 avec deux étoiles sur le maillot de l'Espagne, car l'Espagne est sacrée à mes yeux. »

Pour conclure son propos, le journaliste a affirmé respecter les sentiments de Rodri et son choix, même s'il n'en est pas convaincu, en disant : « Rodri, je te souhaite le meilleur. Tu aimes davantage le Barça, et le Barça t'attire davantage, et il faut respecter les sentiments des gens. »

Il a ensuite ajouté sur un ton ironique : « Si une année passe encore, puis une autre, sans gagner la Ligue des champions, ce n'est pas un problème, car ils y sont habitués là-bas. »

Roncero a conclu son propos en rappelant la supériorité du Real Madrid ces dernières années, en disant : « Au Real Madrid, regarde, au cours des 11 dernières années, ils ont gagné 5 ou 6 titres. Les trophées européens nous tombent presque des poches. »